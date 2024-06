Pinguim rouba a cena e leva alianças em casamento

Durante um casamento em Chester, na Inglaterra, um pinguim foi a estrela da cerimônia ao levar as alianças até o altar, causando encantamento em todos os presentes. A surpresa foi planejada pelo noivo, Joe Keilty, que sabia do amor de sua esposa, Kerrilea Keilty, por pinguins.

Com uma fita rosa presa ao pescoço, o pinguim entrou no local atraído por um balde de peixe, após os padrinhos simularem que haviam perdido os anéis.

A reação da noiva ao ver o pinguim foi de puro espanto e alegria. “Eu fiquei absolutamente sem palavras, foi maravilhoso. O dia já seria perfeito de qualquer forma, mas os pinguins o tornaram ainda mais especial”, compartilhou ela.

A paixão de Kerrilea por pinguins é bem conhecida. Recentemente, ela havia visitado um zoológico com a esperança de interagir com essas aves. Porém, devido a restrições momentâneas, não pôde tocá-los. Vendo sua decepção, Joe decidiu transformar o casamento em uma ocasião ainda mais mágica.

Para conseguir a participação dos pinguins na cerimônia, Joe entrou em contato com a Amazing Animals, uma empresa especializada em fornecer animais para eventos e produções. O custo de £ 2,000 GBP (aproximadamente R$ 14 mil reais) foi um investimento que Joe não hesitou em fazer para ver o sorriso em seu rosto.

Além do pinguim que trouxe as alianças, outros três pinguins foram contratados para interagir com os convidados durante a recepção. “Os pinguins tornaram nosso dia perfeito ainda mais memorável. Eles eram extremamente gentis e amigáveis”, explicou Joe.

Após a cerimônia, os noivos passaram um tempo acariciando e brincando com os pinguins, tornando o dia inesquecível tanto para eles quanto para os convidados. A presença dessas aves adoráveis não só emocionou a noiva como também encantou a todos os presentes.

Fonte: Chester Standard