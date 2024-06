Megan Holley nunca imaginou que Pete, seu gatinho de estimação, seria capaz de compartilhar sua adoção com mais pessoas. Apesar de seus traços dóceis e um coração que sempre cabe mais um, não era esperado caber sete famílias. Com uma personalidade sociável, tudo começou após o bichano explorar sua vizinhança. Relato extraído do portal The Dodo.

“Ele também ia às casas dos meus vizinhos próximos para passear, começando quando tinha cerca de um ano de idade”, disse Megan Holley, mãe de Pete, ao The Dodo. “Eu recebia vizinhos me dizendo que ele apareceu na varanda para tirar uma soneca e pegar alguns animais de estimação antes de voltar para casa.”

Apesar de conhecer a personalidade de seu pet, Holley descobriu que Pete convenceu sete famílias diferentes a adotá-lo no início deste ano.

“Descobri que ele estava coletando essas outras famílias no final de janeiro, quando uma das minhas vizinhas postou a filmagem da campainha perguntando se ele pertencia a alguém”, disse Holley. “Ela o alimentava há quase duas semanas e lhe dava atenção. Depois disso, vários outros vizinhos daquela rua disseram que também o alimentavam ou lhe davam guloseimas.”

Mulher investiga seu gato e descobre que ele tem 7 famílias diferentes (Reprodução/Megan Holley)

Exposição felina

Com diversos tratamentos afetuosos ao longo do dia, guloseimas em casas diferentes e vários tetos para repousar debaixo, Holley acabou expondo o segredo de seu gatinho atrevido para os vizinhos. Ainda assim, Pete continuou sendo mimado pela comunidade em que cativou.

“Pete também trouxe para casa um amigo uma vez, um gato diferente que pensávamos ser de rua, mas descobrimos que morava na rua atrás de nós”, disse Holley. “O amigo de Pete vinha fazer um lanche e buscá-lo para um dia de brincadeira e passeio pela vizinhança, e alguns vizinhos mandavam mensagens dizendo que os viram passeando juntos.”

“Ele também sai com todas as crianças do ensino fundamental e médio no ponto de ônibus pela manhã e à tarde espera que eles desçam do ônibus para que possam acariciá-lo no caminho para casa, e todos o conhecem”, contou a mãe do gatinho.

Esperto que só ele, Pete costuma fazer cara de culpado quando pego em flagrante por sua mãe com outro vizinho. No entanto, sabe muito bem que só tem a ganhar com essa personalidade travessa.

“Normalmente, quando encontro Pete em outras casas, é quando estou dirigindo para casa e abro a janela e chamo o nome dele”, disse Holley. “Ele olha para mim como se tivesse sido pego, depois vem até meu carro e entra para voltar para casa.”