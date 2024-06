Inveja? Parente pisa no vestido da noiva durante celebração de casamento

Muitos casais sonham em se casar e viver um dia inesquecível; apesar de fazerem uma infinidade de planos e programarem tudo para que seja perfeito, sempre há algo que não sai exatamente como o esperado, mas o que acontece quando isso é provocado?

Nas últimas horas, começou a se popularizar a gravação que mostra como um parente pisou no vestido da noiva enquanto ela desfrutava de seu casamento. No vídeo, compartilhado através do TikTok, é possível ler o seguinte texto: “Eu cuidando do meu vestido e minha tia o arruina”.

Durante os 37 segundos, pode-se ver como a pessoa envolvida se aproximou da jovem para pisá-la enquanto "dançava". Apesar da namorada ter dado várias indicações para que parasse de sujar sua roupa, ela ignorou.

A agora esposa manteve a gentileza e sorriu apesar do descontentamento do que aconteceu. As redes sociais se dividiram e emitiram um grande número de comentários na publicação que, em apenas dois dias, já conta com mais de 27 milhões de visualizações.

“Alguém pode me explicar sobre esse tal Arco de Artemisa que estão falando por aqui”, “Alguém explique o que isso significa, porque a cunhada da minha irmã fez a mesma coisa com ela quando estava no altar”, “Por que ela fez isso? Quer dizer, foi totalmente intencional ou “Essa mulherzinha fez de propósito, eu a demitiria.”

O mais próximo do descrito anteriormente é o que as noivas turcas fazem: “A história por trás dessa tradição é que se a noiva pisar no pé do noivo durante a cerimônia de casamento, ela terá controle total do casamento; é como declarar seu domínio”, mas não há nada que explique bons desejos ao pisar no vestido de uma noiva.