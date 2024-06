Homem que se transformou em um cachorro choca as redes após fazer um anúncio radical

Um homem japonês investiu mais de 14 mil dólares em uma fantasia muito realista de cachorro para se parecer com um border collie, agora revela seu novo desejo de se transformar em outro animal para realizar seu sonho.

Ele gastou milhares de dólares para se tornar um cachorro, mas agora quer ser outro animal

Toco, conhecido como o homem Collie, recentemente comentou que as dificuldades de se mover como um cachorro o levaram a considerar a possibilidade de imitar outros animais. “Cães e humanos têm estruturas ósseas diferentes e a maneira como flexionam suas extremidades também varia, então é bastante difícil replicar seus movimentos”, explicou Toco em uma entrevista para o meio japonês ManQol e para o site New York Post.

"Eu poderia me transformar em outro cachorro, um panda ou um urso de forma realista. Uma raposa ou um gato também seriam interessantes, mas são muito pequenos para os humanos tentarem. Gostaria de realizar meu sonho de me tornar outro animal algum dia", afirmou o também youtuber.

Em relação aos problemas de mobilidade mencionados, Toco detalhou para o New York Post em setembro de 2023 o quão complicado é ter quatro patas para a mente humana. “Mais do que ser fisicamente difícil ou desconfortável, as sensações de emoção e diversão que obtenho dessa experiência são mais intensas”, disse na época.

“Sempre quis ser um animal”

Por enquanto, não está claro se ele tem planos imediatos de expandir para outras partes do reino animal. Toco, que compartilhou sua vida e experiência como um cachorro em seu canal do YouTube intitulado ‘Quero ser um animal’, tem recebido dezenas de reações e piadas por seu estilo de vida.

Em diferentes ocasiões, Toco revelou que sonhava em viver como um animal antes de conseguir sua fantasia de border collie: “Quero ser um animal desde sempre”, afirmou em uma de suas conversas com a mídia norte-americana.