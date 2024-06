Conhecida modelo morre durante uma sessão de fotos; foi sugada por um trem-bala no México

A modelo venezuelana Cynthia Nallely Higareda, de 35 anos, teve uma morte trágica. A mulher faleceu enquanto uma sessão de fotos estava sendo realizada nas instalações do município de Zacoalco de Torres, México, nos trilhos do trem da sede.

A equipe de produção estava tentando capturar imagens da modelo com o transporte ao fundo e em movimento.

O promotor do estado de Jalisco, no México, Luis Joaquín Méndez, afirmou que a morte foi causada devido a um "cálculo e planejamento inadequados", uma vez que, de acordo com meios de comunicação internacionais, "ninguém calculou que a força gerada pela velocidade do trem, atrairia as roupas dela para os trilhos", resultando em seu falecimento inevitável.

O trem era o chamado ‘trem bala’, por isso, enquanto estava posando para as câmeras, Cynthia foi ‘sugada’ pelo mesmo, a mais de 180 quilômetros por hora.

O corpo dela ficou a poucos centímetros da estrada, apesar de os serviços de emergência terem chegado ao local, apenas para confirmar sua morte.

Até o momento, o incidente continuará sendo investigado, mas será registrado como um acidente.