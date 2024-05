Mulher é diagnosticada com câncer após pensar ser alérgica a maquiagem

A jovem Antonia Rubio, de 25 anos, decidiu compartilhar sua história para conscientizar e alertar outras pessoas sobre o câncer de tireoide. Após três anos acreditando ser alérgica à maquiagem e alimentos, ela descobriu que na verdade tinha um tumor na tireoide em estágio inicial. Conforme publicado pelo Metrópoles, a jovem americana conta que chegou a ter diversas erupções na pele e até mesmo choques anafiláticos.

Segundo a publicação, Antonia acreditou que a causa inicial das alergias era o uso de maquiagem e perfumes, no entanto os choques anafiláticos e as reações alérgicas não pararam. Em apenas 1 ano ela chegou a ter 10 reações anafiláticas, precisando de diversos atendimentos hospitalares.

“Passei de uma erupção cutânea no rosto a um choque anafilático enquanto jantava com meu colega”, explica a jovem que revela ter feito diversas mudanças em sua rotina e dieta uma vez que mesmo após diversas idas ao hospital as causas das reações permaneciam desconhecidas. Ela também atribui a demora no diagnóstico ao fato de que os episódios ocorreram durante a pandemia: “Continuei voltando aos médicos, mas eles diziam que eu estava apenas ansiosa ou hipocondríaca”.

Diagnóstico fechado

Em 2021, a jovem voltou a morar na casa dos pais para continuar estudando de forma remota, foi então que sua condição piorou e ela buscou por um otorrinolaringologista, que foi o responsável por localizar um nódulo de 2cm em sua tireoide. Mesmo após biópsias e resultados inconclusivos ela não desistiu de buscar pela raiz do problema, mas somente em 2023 foi que Antonia teve seu diagnóstico fechado.

Após buscar uma clínica particular para remover o nódulo, a jovem foi diagnosticada com câncer de tireoide, e em abril de 2023 teve a tireoide completamente removida. Agora ela busca conscientizar outras pessoas sobre o assunto.

“Como eu era estudante, me perguntaram se eu fumava ou bebia, mas não fiz nenhuma das duas coisas porque estava preocupada com a minha saúde. Os médicos disseram que eu ‘parecia muito bem’ para ter câncer”.