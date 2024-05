Mãe solo de três filhos que pediu doações é atacada após gastar quase R$ 90 mil em um mês: “golpista”

Adrielle Sigler tem 33 anos e é uma influenciadora de Nova York (EUA). Mãe solo, ela utiliza a internet para poder cuidar de três crianças, por meio de um financiamento coletivo.

Em um dos vídeos publicados por ela, a americana informa que abriu uma arrecadação no site ‘GoFundMe’ com a meta de arrecadar US$ 30 mil (cerca de R$ 157 mil na cotação atual).

“Sou financeiramente responsável por três humaninhos”, disse ela. As informações são do site ‘Extra’.

Golpista?

Após o financiamento coletivo e um vídeo suspeito, muitas pessoas começaram a chamá-la de golpista devido aos seus gastos. Em uma das publicações ela informa que os gastos em abril deste ano foram de US$ 17 mil (cerca de R$ 89 mil).

Tentando explicar se explicar, Sigler disse que os valores foram gastos da seguinte forma: US$ 5 mil em reparos de carro não especificados, US$ 1.000 em um carro alugado, US$ 1.600 em roupas de verão dos seus filhos, US$ 800 em Doordash (empresa tipo iFood) e US$ 800 por mês em serviços públicos.

Ela também citou uma mesada e outras compras, como pedidos na Amazon, maquiagem, coisas para cabelo e cinco celulares, sendo dois para ela e um para cada filho. Na mesma publicação ela diz que tem uma “mão bastante generosa”.

“Não vamos esquecer os aniversários, meu Deus. E salões de cabeleireiro. Você sabe, ter filhos... OK, talvez você não precise gastar dinheiro em salões de cabeleireiro, mas provavelmente deveria se quiser que seus filhos sejam felizes”, explicou a influenciadora.

Claro que muitas pessoas atacaram a mulher, destacando que a quantia gasta é metade do valor do que ela já havia arrecadado até o momento com a vaquinha online.

Alguns dos comentários foram:

“A matemática dela não é matemática!!!”, disse uma pessoa.

“Eu moro em Nova York e nunca tive US$ 17 mil em despesas na minha vida”, disse outra.

“Eu gostaria de ter metade desses luxos”, disse uma terceira.

Uma das pessoas em sua rede chegou a questionar a profissão dela, e foi respondida por outro perfil: “Mendiga e golpista.”

Agora, Adrielle Sigler disse que precisa de ajuda financeira para se mudar com os filhos por “questões de segurança”.

“Nossas vidas estão em risco morando em Jamestown, Nova York. Temos que nos mudar o mais rápido possível. Meu filho foi brutalmente agredido em 2 de maio de 2024. Por favor, ajude-nos a mudar o mais rápido possível”, diz a descrição na plataforma de arrecadação.