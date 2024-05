‘Gostaria de pedir um Hot Willson’: restaurante japonês viraliza com pedido inusitado

O hot holl, uma versão empanada e frita de sushi, ganhou um apelido peculiar nas redes sociais: hot willsons. O nome surgiu de um vídeo publicado pelo Mania Sushi, um restaurante de culinária japonesa localizado no centro de Amparo, no interior de São Paulo.

A gravação mostrava uma conversa entre uma cliente e um funcionário, onde a cliente pedia um “hot willsons” pelo WhatsApp, referindo-se ao prato abrasileirado. A conversa foi transformada em música, seguindo uma tendência das redes sociais, e rapidamente se tornou viral, acumulando mais de 32 milhões de visualizações.

O vídeo alcançou até artistas famosos como Selton Mello, que compartilhou o conteúdo em seu perfil pessoal. Em entrevista à PEGN, os proprietários e um funcionário do Mania Sushi explicaram como surgiu a ideia da postagem e o impacto financeiro que o famoso ‘hot willsons’ trouxe para o negócio.

Éder Artur Marques, funcionário do restaurante, conta que, em um dia comum de trabalho, recebeu um pedido inusitado de uma cliente que se referia ao hot roll como hot willsons.

Percebendo o potencial cômico da situação, decidiu transformar o diálogo em conteúdo para as redes sociais do restaurante. Ele criou uma música baseada na conversa e o vídeo resultante fez um enorme sucesso, muito além do esperado.

Após a viralização, o número de seguidores no Instagram do Mania Sushi saltou de 6 mil para mais de 22 mil, incluindo seguidores de lugares distantes como Orlando, nos Estados Unidos. Aproveitando o sucesso, o restaurante adotou o nome hot willsons oficialmente no cardápio.

“Ganhamos muitos clientes e a fama do restaurante agora é o hot willsons. Os clientes já entram pedindo pelo nome, que virou nossa marca registrada”, comenta a empreendedora Cíntia. O mini combo de hot willsons, vendido a R$ 39,90, tem, no mínimo, 20 saídas por dia, se tornando o carro-chefe da casa e aumentando significativamente o faturamento.

Com o sucesso nas redes sociais, a proprietária afirma que pretende investir ainda mais nas plataformas digitais para promover o restaurante e os produtos. Recentemente, outra conversa foi postada, onde um cliente confundiu o nome do shimeji, chamando-o de “jumanji”, e novamente o diálogo foi transformado em música.