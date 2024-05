Ex-professora de 90 anos inicia graduação em jornalismo para se manter ativa

Dorothi Lira da Silva, mais conhecida como dona Dorothi, é um exemplo de dedicação e amor ao aprendizado. Aos 90 anos, a ex-professora, que nasceu em São Lourenço da Mata, na região metropolitana de Pernambuco, continua buscando conhecimento.

Vinda de uma família com seis irmãos, ela aprendeu a ler e a escrever em casa, ensinada por sua mãe. Na escola, sempre ajudava a professora com os colegas, e sua capacidade precoce a levou a avançar rapidamente nas séries escolares.

Por volta dos 13 anos, devido à preocupação do pai com a tuberculose que se espalhava, ela teve que interromper os estudos. Durante muitos anos, trabalhou em um escritório, focando na contabilidade, e estudou por conta própria para desempenhar suas funções. Após se casar e ter filhos, decidiu retomar os estudos para seguir seu sonho de se tornar professora.

Hoje, dona Dorothi possui formações em pedagogia, matemática, ciências físicas e biológicas, ensino religioso e direito. Recentemente, iniciou sua sexta graduação em jornalismo na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap).

Após se casar, ela ficou seis anos sem trabalhar ou estudar, pois seu marido não permitia. A vida de dona de casa era tranquila, mas ela sentia falta dos estudos.

Decidiu então fazer um curso que equivalia ao primeiro e ao segundo graus em uma cidade vizinha. Logo depois, passou em concursos para professora municipal e estadual, e, enquanto lecionava, cursava pedagogia. Sua paixão pela matemática a acompanhou durante toda a vida, e ela se divertia ao lembrar que aprendeu fração decimal enquanto ensinava.

Dona Dorothi também se formou em ensino religioso, uma exigência da Secretaria de Educação para coordenar a área nas escolas. Além de professora, atuou como supervisora de instituições de ensino na rede estadual e, por um breve período, foi diretora de uma escola.

Em 1994, após 27 anos de trabalho como professora, ela se aposentou e viu seus seis filhos crescerem e formarem suas próprias famílias, e hoje é avó de 10 netos e bisavó de quatro bisnetos. Sentindo a necessidade de se manter ativa, decidiu voltar aos estudos, mesmo enfrentando limitações físicas que a impedem de realizar certas atividades sozinha.

Sua última formação foi em direito, concluída em 2023 na Faculdade de Olinda (Focca), cidade onde mora atualmente. A escolha do curso foi influenciada pela proximidade da faculdade e pelo interesse na área, despertado ao ajudar filhos e sobrinhos em seus trabalhos acadêmicos. Agora, ela está no primeiro período de jornalismo, encantada pela possibilidade de contar histórias e com uma curiosidade constante pelo novo.

Na faculdade, dona Dorothi se relaciona bem com os colegas mais jovens, que geralmente têm em torno de 20 anos. Ela aprecia a ajuda que recebe dos estudantes e professores, especialmente nas aulas realizadas no terceiro andar, onde sempre há alguém para segurar a porta do elevador.

A universidade promove a inclusão de idosos através do programa Unicap Prata, que oferece bolsas de estudo para pessoas com mais de 60 anos com um desconto de 50% na mensalidade.

Apesar das dificuldades com a tecnologia, ela está fazendo um curso de computação para se adaptar aos novos formatos de estudo. Sua maior ambição é continuar aprendendo, vendo o estudo como uma maneira de se manter viva e engajada. Ela também deseja se dedicar à música, pintura e costura, mantendo sempre o aprendizado como uma prioridade em sua vida.

Fonte: Correio Braziliense