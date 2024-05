Cachorrinho caramelo rouba a cena em ensaio de gestante e viraliza nas redes sociais

Durante um ensaio fotográfico de gestante na Bahia, um adorável cachorrinho caramelo se tornou a estrela inesperada. A sessão, realizada pela fotógrafa Jailma em Simões Filhos (BA), foi interrompida quando o cachorrinho resolveu se colocar em frente à câmera, atraindo todas as atenções para si. O vídeo do momento foi compartilhado no Instagram pela fotógrafa e encantou rapidamente os internautas.

Ao tentar posicionar a gestante para a foto, Jailma se deparou com a insistente presença do cachorrinho, que se recusava a sair do campo de visão. Ela tentou diversas maneiras de fazer o animalzinho se mover, mas ele permaneceu firme, como se estivesse reivindicando seu próprio momento de glória.

Segundo a fotógrafa, o caramelo é um visitante frequente na fazenda onde os ensaios ocorrem e é conhecido por seu comportamento dócil. Contudo, desta vez, ele decidiu se destacar. Jailma até posicionou a gestante na frente do cachorrinho, mas o animal trocou rapidamente de lugar com ela, como se dissesse: “Eu também quero aparecer nas fotos!”

“Venha, caramela, venha cá, mãe”, chamava Jailma, na tentativa de atrair a atenção do cãozinho. No entanto, ele permaneceu no mesmo lugar, com a língua de fora, até que finalmente recebeu um presente e saiu da frente da câmera. O dog persistente acabou ganhando seu próprio ensaio fotográfico, posando tranquilamente na grama.

O episódio rapidamente ganhou popularidade online, com muitos internautas comentando sobre a fofura e a teimosia do cachorrinho. Jailma compartilhou algumas fotos do ensaio do caramelo, mostrando-o deitado na grama, parecendo um modelo profissional.

Essa história com o caramelo não é única. Recentemente, outros cães também roubaram a cena em diferentes eventos. Por exemplo, em Ribeirão Claro, Paraná, um invadiu o casamento de Maire Izabela, deitando e rolando no vestido da noiva enquanto ela entrava na igreja. Esses momentos capturados mostram como os animais de estimação podem trazer alegria e surpresa às situações mais inesperadas.