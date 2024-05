Bullying, assédio e maus tratos: o pesadelo vivido pelas misses EUA que acendeu todos os alertas

Os alarmes estão soando no mundo dos concursos de beleza, pois Miss USA e Miss Teen USA renunciaram aos seus cargos em meio a escândalos que incluem fortes acusações de bullying, maus-tratos e assédio que os colocaram sob os holofotes.

Noelia Voigt renunciou ao título de Miss USA, enquanto UmaSofia Srivastava fez o mesmo na categoria juvenil do concurso. Isso motivou a chegada de Savannah Gankiewicz ao papel principal, o que gerou críticas contra ela enquanto mais detalhes do que ambas viveram dentro de portas são revelados.

Mais detalhadamente, a CNN relata que foram as mães das jovens que decidiram quebrar o silêncio. “O trabalho dos seus sonhos se transformou em um pesadelo”, começaram dizendo. “Durante seu ano de reinado, as detentoras do título foram maltratadas, abusadas, intimidadas e encurraladas”, continuaram.

As denúncias abalaram a organização do Miss USA

A mais destacada neste ponto foi Laylah Rose, a diretora da organização, que recebeu uma carta de demissão vazada na qual Voigt contou que não teve um ambiente seguro e em uma ocasião ficou sozinha em um carro com um homem, que lhe perguntou "Você gosta de homens mais velhos com dinheiro?", deixando-a muito desconfortável.

Da mesma forma, na carta é descrito um “ambiente de trabalho tóxico” que “na melhor das hipóteses, fala de uma má gestão e, na pior, de intimidação e assédio”. A mesma fonte afirma que a diretora teria chamado Voigt de “mentalmente doente” e que suas comunicações eram “frias e desnecessariamente agressivas”, foi “constantemente ameaçada com medidas disciplinares” e até mesmo com a possibilidade de ter seu salário cortado.

A esse respeito, o concurso de beleza apenas expressou que “respeitamos e apoiamos a decisão de Noelia de deixar suas funções”, escreveram em um comunicado. “O bem-estar de nossas campeãs é uma prioridade absoluta e entendemos sua necessidade de se priorizar neste momento”, acrescentaram.

De acordo com fontes próximas, tanto Voigt quanto Srivastava não puderam fornecer mais detalhes específicos sobre o que passaram porque têm um acordo de confidencialidade assinado, mas esclareceram que sua saúde mental foi afetada durante toda a situação.