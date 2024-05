Vídeo flagra momento em que sucuri de 2,5 metros é capturada após assustar moradores

Um vídeo flagrou o momento em que sucuri de 2,5 metros foi capturada após assustar moradores no MS.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site Metropoles, o caso aconteceu na Alameda Vulcano, região central de Corumbá, a 426 km de Campo Grande.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros da cidade foi acionada e fez a captura do animal. No registro, é possível ver o trabalho dos militares para conseguir conter a cobra.

Ainda de acordo com as informações, a sucuri não apresentava ferimentos e foi solta em uma mata da região. Confira o vídeo:

Registro flagra impressionante momento em que cobra venenosa é capturada em motor de veículo

Em outro registro impressionante, um vídeo flagrou o momento em que uma cobra venenosa é capturada em um motor de um veículo.

O momento foi compartilhado pelos especialistas @sunshinecoastsnakecatchers nas redes sociais e acabou viralizando. O caso foi registro na Austrália.

Na captura, é possível ver o esforço para retirar o animal que estava escondido dentro do motor.

ANÚNCIO

Como detalhado, se trata de uma cobra preta de barriga vermelha, que pode atacar se for provocada.

A postagem já conta com mais de 120 mil reproduções. Confira o registro:

Texto com informações do site Metropoles