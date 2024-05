Gatinho frajola miador e carente finalmente encontrou uma nova família

Um desfecho feliz aguarda Monte, o gatinho frajola que chamou a atenção e buscou carinho sem parar, mas que foi inicialmente rejeitado em uma feira de adoção.

Este felino de três anos foi encontrado perdido no estacionamento da Universidade Estadual de San Diego, nos Estados Unidos, e teve a sorte de ser acolhido pela organização de resgate de animais Smittens Rescue.

O gato, extremamente afetuoso e carente, miava para todos os presentes no evento de adoção, tentando conquistar um lar.

Anna Brown, diretora do Smittens Rescue, comentou sobre a personalidade do gato: “Ele adora ser segurado por humanos e exige 100% da sua atenção. Ele é muito falador e interage o dia todo. Sua mãe adotiva o apelidou de ‘Contato Constante’ por causa disso.”

Apesar de sua natureza carinhosa e do esforço para ser notado, Monte foi o único gato que não despertou interesse na feira. Embora tenha sido um dia decepcionante, a equipe de resgate não desistiu de encontrar uma família para ele.

Determinados a ajudar o felino, os voluntários do Smittens Rescue decidiram compartilhar sua história nas redes sociais. A resposta foi surpreendente.

Dezenas de pessoas se sensibilizaram com a história do gatinho e surgiram inscrições para adoção de todas as partes dos Estados Unidos, e até mesmo da Índia. “Ele recebeu cerca de 40 inscrições. Não esperávamos tanto apoio das redes sociais”, relatou Brown.

Graças à exposição nas redes sociais, Monte finalmente encontrou uma nova casa. Ele, que agora se chama Mushi, está feliz e adaptado à sua nova família. Continua tão falador e carinhoso como sempre, agora distribuindo miados de afeto para seus novos tutores. As fotos de Mushi com seus adotantes mostram claramente o quanto ele está contente e amado.