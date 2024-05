Estudante de medicina resgata pacientes que abandonaram tratamento através de ligações telefônicas

Yohan Krubniki, um jovem estudante de medicina de 26 anos, encontrou uma forma única de contribuir para a saúde de sua comunidade: ligando para pacientes que, por diversos motivos, abandonaram seus tratamentos médicos.

Essa iniciativa faz parte do projeto “Ligações de Afeto”, idealizado pelo mineiro Lurdiano Freitas e abraçado por Yohan na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Cubatão, São Paulo.

A ideia por trás do projeto é simples, mas extremamente eficaz. Ao contatar os pacientes que não compareceram mais às consultas, Yohan busca entender as razões do abandono e motivá-los a retomar os cuidados com a saúde.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, ele conversa com seu Jesse, um paciente que se tornou seu amigo. Yohan pergunta se ele realizou os exames necessários e demonstra preocupação genuína com seu bem-estar. “Sabe por que tô te ligando pra gente conversar? Eu tô preocupado com a sua saúde, hein”, diz o estudante.

Além de prestar assistência médica, Yohan desenvolveu uma amizade com o aposentado que enfrentava dificuldades em seguir com seu tratamento.

Desde o primeiro encontro, Jesse relatou problemas de saúde, e Yohan prontamente o encorajou a procurar a UBS para investigação. No entanto, diversos obstáculos o impediram de continuar com o acompanhamento médico, e ele acabou afastado do sistema de saúde.

Ao conhecer o projeto “Ligações de Afeto”, Yohan imediatamente pensou em Jesse e decidiu ligar para incentivá-lo a voltar a cuidar de sua saúde. Essa abordagem personalizada e humanizada faz toda a diferença para pacientes que, muitas vezes, se sentem desamparados e desmotivados a seguir com os tratamentos médicos.

O projeto “Ligações de Afeto” não se limita apenas ao atendimento na UBS. Yohan também é ativo nas redes sociais, onde compartilha conhecimentos acadêmicos sobre Medicina e divulga a importância de um atendimento humanizado.

Foi através da internet que ele conheceu Lurdiano Freitas, co-criador do projeto, que agora se tornou uma extensão acadêmica.

Lurdiano ressalta que o objetivo é ter um “ligador de afeto” em cada estado do Brasil. “Acreditamos na importância da medicina baseada em evidências, mas sempre com uma abordagem humanizada”, explica o idealizador.

Yohan compartilha dessa visão e acrescenta: “Entendemos que se existe um bom vínculo médico-paciente, as doenças são bem controladas e tratadas de forma efetiva”.