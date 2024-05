Essa é a verdade por trás do bebê que nasceu com seis dentes no Mato Grosso do Sul

Uma mãe se impactou ao pensar que, seu bebê Arthur, que veio ao mundo no último 24 de maio, havia nascido com seis dentes.

O caso aconteceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e deixou curiosa não somente a família, mas também a médica obstetra Luciana Tannus, responsável pelo parto.

De acordo com o g1, após o procedimento, a mãe foi para casa junto com o bebê achando que ele possuía uma condição rara. Contudo, três dias após o parto, ela descobriu a verdade, durante uma consulta com a odontopediatra.

O que pareciam os dentes, na verdade, era a gengiva do bebê, que possuía uma formação um pouco fora do padrão.

“A mãe entrou falando ‘meu filho nasceu com dente. Eu disse: isso acontece. A mãe falou: mas são seis dentes!. Aí eu disse: isso não é normal”, disse a especialista Regina Raffaele em entrevista.

Exames comprovaram que o que acreditava ser dentes de leite era somente a gengiva de Arthur, que possuía uma leve “alteração fisiológica”.

Isso aconteceu pois provavelmente o tecido gengival foi pressionado. “Depois, quando vasculariza, volta ao normal”, finalizou a profissional de saúde.

