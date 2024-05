Empresário surpreende formandos com envelopes de dinheiro e incentivo à caridade

Durante a cerimônia de formatura da University of Massachusetts Dartmouth, nos Estados Unidos, o CEO de uma empresa proporcionou uma surpresa inesquecível aos graduandos.

ANÚNCIO

Antes da entrega dos diplomas para os 1.200 alunos, Robert Hale, um empresário do setor de telecomunicações e conhecido por seu trabalho filantrópico, anunciou um gesto generoso e inspirador: cada aluno receberia um envelope contendo US$ 1.000 (cerca de R$ 5.000).

No entanto, havia uma condição: metade do valor deveria ser doada para pessoas carentes ou uma instituição de caridade à escolha dos alunos.

No discurso que antecedeu a doação, Hale falou sobre a importância de superar desafios e não desistir diante das adversidades.

Ele compartilhou sua própria experiência de vida, mencionando momentos em que perdeu grandes quantias de dinheiro, mas perseverou. Seu objetivo era incentivar os alunos a enfrentarem os obstáculos com determinação e a pensarem no impacto positivo que poderiam causar em suas comunidades.

Quando o discurso estava chegando ao fim, o empresário enfatizou a necessidade urgente de ajudar a comunidade e o mundo. “Nossa comunidade e nosso mundo precisam de nossa ajuda agora mais do que nunca”, declarou o CEO, antes de revelar o presente especial que havia preparado para os formandos.

A reação dos alunos e o impacto das doações

A reação dos estudantes foi de surpresa e emoção. Muitos mal podiam acreditar na generosidade do empresário e não contiveram as lágrimas de alegria. Ao cruzarem o palco e receberem os envelopes, os graduandos comemoravam entusiasticamente com suas famílias, radiantes de felicidade.

ANÚNCIO

Cada aluno recebeu dois envelopes: um contendo US$ 500 para uso pessoal e outro com US$ 500 destinados a doações. Hale incentivou os formandos a procurarem instituições de caridade ou causas que ressoassem com eles, para que pudessem fazer a diferença na vida de outras pessoas.

Este ato não só proporcionou um apoio financeiro imediato, mas também ensinou uma lição valiosa sobre a importância da filantropia e do altruísmo.

Fonte: Umass