Criança nasce com desenho de 'coração' na testa e surpreende família: "bebê do amor"

Para quem acredita em sinais divinos ou do universo, Ágatha Beatrice, bebê de Jundiaí (SP) que completa 24 dias nesta quinta-feira (30), veio para representar o amor.

A menina, que ficou conhecida como ‘bebê do amor’ após nascer com um sinal de coração na testa, conquistou o amor dos pais e das pessoas na internet.

“O mais legal disso tudo é o carinho que o pessoal está tendo com ela, e até mesmo com a gente, parando para tirar fotos, enviando várias mensagem de carinho, e até mesmo querendo ver ela. Estou me sentindo muito orgulhoso, mesmo sem esperar que isso poderia acontecer. Foi tão rápido que a ficha ainda não caiu, mas agradeço toda a atenção das pessoas”, diz Matheus dos Santos, pai de Ágatha, em entrevista ao g1.

Thaís Vieira da Silva, a mãe da bebê, completa: “Não imaginava que ia dar essa repercussão toda! Para mim, tem sido muito gratificante, porque muitas pessoas têm demonstrado um carinho muito grande por ela.”

Estudante de medicina resgata pacientes que abandonaram tratamento através de ligações telefônicas

Yohan Krubniki, um jovem estudante de medicina de 26 anos, encontrou uma forma única de contribuir para a saúde de sua comunidade: ligando para pacientes que, por diversos motivos, abandonaram seus tratamentos médicos.

Essa iniciativa faz parte do projeto “Ligações de Afeto”, idealizado pelo mineiro Lurdiano Freitas e abraçado por Yohan na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Cubatão, São Paulo.

A ideia por trás do projeto é simples, mas extremamente eficaz. Ao contatar os pacientes que não compareceram mais às consultas, Yohan busca entender as razões do abandono e motivá-los a retomar os cuidados com a saúde.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, ele conversa com seu Jesse, um paciente que se tornou seu amigo. Yohan pergunta se ele realizou os exames necessários e demonstra preocupação genuína com seu bem-estar. “Sabe por que tô te ligando pra gente conversar? Eu tô preocupado com a sua saúde, hein”, diz o estudante.

Além de prestar assistência médica, Yohan desenvolveu uma amizade com o aposentado que enfrentava dificuldades em seguir com seu tratamento.

Desde o primeiro encontro, Jesse relatou problemas de saúde, e Yohan prontamente o encorajou a procurar a UBS para investigação. No entanto, diversos obstáculos o impediram de continuar com o acompanhamento médico, e ele acabou afastado do sistema de saúde.