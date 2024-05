Vídeo mostra âncora de jornal engolindo mosca e continuando apresentação normalmente

O que você faria se, estivesse bem concentrado em alguma atividade, e uma mosca pousasse no seu rosto. Ou melhor, entrasse em sua boca?

Para muitos, a situação seria muito desesperadora e nojenta, mas para Vanessa Welch, âncora de um jornal americano, a situação não a fez desconcentrar nem por um segundo, com você pode conferir no vídeo a seguir.

Welch apresentava o telejornal Boston 25 News, quando um inseto, que aparenta ser uma mosca, posou primeiramente em seu olho. Não contente, ela foi até a boca, e acabou sendo engolida pela âncora, que seguiu normalmente com as notícias após uma breve ‘mastigada’.

Confira:

Pabllo Vittar vira voz do Waze e aplicativo traz bordões da cantora

O aplicativo ‘Waze’, que funciona como um GPS para quem está de carro, incluiu a voz de Pabllo Vittar em suas configurações.

Agora, quem dirige, pode se manter alerta sobre os caminhos e informado sobre o trânsito, além de se divertir com os bordões mais famosos da cantora. A ação faz parte das comemorações do mês do Orgulho LGBTQIA+, comemorado em junho.

“Segurança, segurança!”

Um dos maiores bordões de Vittar, que surgiu após um meme, é ela gritando “segurança, segurança”, ensinando como a parar uma briga durante o show. Claro que a frase não iria ficar de fora do aplicativo.

“Vamos começar? Dirija com segurança, ou melhor, dirija com segurança”, diz a voz. Outra frase dita é: “Mantenha-se à direita. Você dirige bem, hein, mona? Tô bege”.

Outras configurações possíveis no Waze é a troca de humor para ‘Deslumbrante’ e altera o ícone do carro padrão para ‘TropiCar’, em homenagem ao álbum mais recente da drag queen, intitulado ‘Batidão Tropical Vol. 2′.

Como adicionar a voz de Pabllo Vittar?

Para alterar a voz no seu aplicativo abra o ícone de configurações acessando nas três barras e em seguida clique em ‘Voz e Som’ e depois ‘Sons’. Ative a opção ‘Português (BR) - Pabllo Vittar’ e pronto!