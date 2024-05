Caminhoneiro mais velho do mundo conquista recorde do Guinness aos 90 anos

O caminhoneiro mais velho do mundo continua na estrada aos 90 anos e diz que não tem planos de se aposentar após 60 anos de trabalho.

Doyle Archer foi oficialmente reconhecido pelo Guinness World Records como o caminhoneiro mais velho do sexo masculino, tendo viajado 8,8 milhões de quilômetros em seus 60 anos dirigindo caminhões. Ele garantiu o recorde aos 90 anos e 55 dias em fevereiro deste ano.

O recordista afirmou ao Guinness World Records: “Não pretendo me aposentar tão cedo. Enquanto minha saúde permitir, continuarei dirigindo. A palavra aposentadoria não faz parte do meu vocabulário. Eu gosto muito do meu trabalho.”

Recentemente, ele recebeu o prêmio “Motorista Seguro de Um Milhão de Milhas” após transportar mercadorias com segurança por 1 milhão de milhas sem incidentes na empresa onde trabalha há 20 anos, a Coomes Inc. em Phillipsburg, Kansas.

Uma vida de aventuras e experiências únicas

“Qualquer coisa que se possa transportar em um caminhão, eu já transportei,” disse Doyle. “Minhas vistas favoritas são as montanhas, pradarias cênicas e as florestas densas deste grande país.” Ele teve a oportunidade de visitar o Kennedy Space Center e o Johnson Space Center em Houston, Texas.

Também conheceu muitos portos em diversos estados envolvidos em transporte internacional. Ele testemunhou muitos nasceres e pores do sol por trás do para-brisa de seu caminhão, atravessou desertos do sudoeste, assentamentos históricos, as luzes brilhantes de Las Vegas e o estilo de vida ocidental do rodeio de Cheyenne, além de desfrutar da música de Nashville, Tennessee, e das grandes siderúrgicas de Chicago. No entanto, suas favoritas sempre serão os campos de trigo das Grandes Planícies em junho e julho.

Doyle começou sua vida na fazenda de sua família no Kansas antes de obter um diploma em agricultura. Ele se tornou sócio de uma empresa de madeira e grãos, mas a asma o forçou a deixar essa parte da indústria em 1961. Em vez de abandoná-la completamente, passou a transportar cargas que geram menos poeira.

Ele admite que nunca esperava se tornar o caminhoneiro mais velho do mundo, mas está feliz por ainda estar na estrada. Quando está em casa, ele aproveita o tempo com sua esposa Lois, com quem é casado há 70 anos, seus nove filhos, 25 netos e 26 bisnetos. Doyle também tem interesse em carros antigos e filmes de John Wayne.

Fonte: CDL LIFE