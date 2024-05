Vídeo mostra delegado unirando em frente a comércio: “tem problema? "

Um vídeo feito por uma testemunha mostra um delegado da Polícia Civil urinando em frente a um comércio, zona leste de São Paulo, na tarde da última sexta-feira (24).

Como detahado pelo site Metropoles, a cena ocorreu momentos antes de ele ser baleado por policial militar de folga.

Nas imagens, o delegado Fernando Henrique Justino, de 37 anos, está próximo a um carro, na beira da calçada, com as mãos na genitália, em plena luz do dia.

Um morador se aproxima e adverte Fernando , que reage e começa a discutir.”Tem problema? Tem problema?”.

A mulher que grava a cena se aproxima e responde: “Tem problema porque você está fazendo xixi em frente a casa dos outros, seu ‘sem educação’”.

“A discussão continua e a mulher pede para o morador se afastar. Minutos depois, um policial militar de folga, de 31 anos, aparece no local da confusão, segurando uma arma em uma das mãos”, informou.

Em outro registro, os dois agentes discutem e se afastam para o meio da rua. O delegado caminha em direção ao PM, que anda para trás, ainda armado.

Ainda de acordo com as informações, dois disparos são ouvidos logo em seguida. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que apura o caso. Confira o registro:

