VÍDEO: foi assim que um detido levou uma viatura da polícia para escapar da polícia

Um detido, identificado como Marcelo Ezequiel Álvarez, escapou de um carro de patrulha quando estava sendo levado da delegacia para a prisão na cidade argentina de San Martín, de acordo com informações de meios de comunicação locais.

As imagens se tornaram virais nas redes sociais e mostram os policiais correndo atrás do outro detido que tenta fugir a pé, deixando Álvarez sozinho dentro da viatura policial, que aproveitou o momento e fugiu no carro da polícia.

Horas depois, a patrulha foi encontrada abandonada. A polícia local está procurando pelo fugitivo.

Foi assim a fuga

Álvarez e o outro detido estavam sendo transferidos de José León Suárez para a Alcaidía de San Martín. Ao chegarem ao destino, o outro preso tentou escapar a pé, o que chamou a atenção dos oficiais que foram atrás dele.

Naquele momento de descuido, Álvarez entrou na viatura policial e escapou da prisão dirigindo. Uma câmera de vigilância registrou toda a sequência das fugas. Após concretizar a fuga, o veículo foi abandonado no cruzamento entre Mendoza e San Felipe.

Após o fato incomum, a polícia de Buenos Aires desencadeou uma importante operação na área. No entanto, até o momento, a polícia não conseguiu encontrar o criminoso fugitivo.

