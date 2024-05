“Não entendemos como alguém pode agir assim com um ser tão inocente”, diz mãe após padre dar puxão em bebê; assista

Um padre causou polêmica após um puxão em uma criança durante um batizado, que ocorreu na Paróquia de São Sebastião, em São Sebastião do Alto, Região Serrana do Rio de Janeiro, no último sábado (25).

Nas imagens, que você confere a seguir, é possível ver o líder religioso Ricardo Pinheiro da Silva Schueller puxando a criança, que está chorando, para perto da pia onde estava ocorrendo o batismo. Após o ocorrido, a mãe Juliane afasta a bebê Jhullie e desaprova a atitude do padre.

“Nós estamos revoltados, nos sentindo impotentes, não entendemos como alguém que era para ser o representante da palavra pode agir assim com um ser tão inocente. Quero justiça! Isso não pode ficar impune”, disse a mãe em entrevista ao g1. Juliane também comenta que, a filha estava agitada pois estava doente naquele dia.

Já a tia, que também aparece nas imagens, agradeceu ao número de visualizações. De acordo com a família, o registro foi publicado para que comportamentos como este não se repetissem.

“Ele acabou com nosso dia. Mas Deus é tão bom que o vídeo postado teve milhares de visualizações, e todo esse apoio que estamos tendo nas redes sociais vai ajudar muito para que a justiça seja feita”, disse a tia Symone.

Assista:

Padre pediu desculpas

No domingo (26), o padre Schueller pediu desculpas à família da criança.

“Caríssimos irmãos! Movido pelo espírito de Concórdia e de paz, quero pedir perdão a todos os que se sentiram entristecidos por minha atitude no dia de ontem, 25/5, na paróquia de São Sebastião. Reconheço minha falta de caridade com a família, a criança e os convidados. Ao término do batismo, a família entrou em contato comigo na sacristia. Pude pedir perdão pelo ocorrido, embora não tenha sido intencional. [...] A vida é um aprendizado e em todas as ocasiões Deus quer nos santificar e nos purificar. [...].

Já a Diocese de Nova Friburgo informou que “as autoridades diocesanas estão a par da situação e tomando as devidas providências”.