Mulher expulsa namorado de sua festa após ele revelar tatuagem surpresa na frente de todos

Uma mulher usou o Reddit, afirmando ter ficado incrédula com uma tatuagem feita pelo namorado. O registro na pele teria sido um presente para ela, revelado em sua festa surpresa para celebrar uma conquista pessoal. No entanto, as coisas saíram fora do esperado.

ANÚNCIO

“Amigos e familiares me deram uma festa surpresa depois de alcançar um grande marco em minha vida. Todos próximos a mim estavam lá, até meu namorado. No meio da noite, ele me puxou de lado e disse que queria me mostrar uma coisa, arregaçou a manga e revelou uma tatuagem dos meus olhos em seu braço”, iniciou o texto na plataforma, por meio do usuário u/True_Villain.

“Todos ao nosso redor ficaram maravilhados e impressionados com sua surpresa romântica. Senti desconforto apesar de suas boas intenções. Não odeio tatuagens, porém nosso relacionamento ainda é novo aos três meses e o gesto permanente me pegou desprevenida”. continuou o texto.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Jovem se revolta com a mãe após ela aceitar presente caro da nora: ‘Me disse para recusar’”

‘Essa festa virou um enterro’

Após manifestar seu desgosto pelo registro surpresa no braço do rapaz, a autora do texto disse que a tensão aumentou entre os dois. No meio do estresse, ela gritou para ele deixar sua festa na frente de todos os convidados.

O rapaz deixou o local e, desde então, tem se comunicado com a namorada apenas por mensagens tensas. “Ele está dizendo que porque o corpo é dele, ele pode fazer o que quiser com ele e que eu não deveria tê-lo envergonhado daquele jeito”, disse a mulher.

“Ele não me contou antes porque queria deixar uma surpresa. A maioria dos meus amigos e familiares estão dizendo que eu estava sendo injusta e deveria ter apreciado o fato de ele ter feito uma tatuagem minha”, desabafou.

ANÚNCIO

Ao finalizar o texto, a autora revelou que a tatuagem a assustou por ser bem detalhada, contendo até mesmo sua cicatriz perto dos olhos e uma pinta.

“Ao redor dos olhos há uma borda e na parte inferior tem meu nome integrado. É muito pequeno, mas presente”, finalizou.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.