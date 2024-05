Donald Trump é um viajante do tempo, de acordo com esta curiosa teoria da conspiração

Donald Trump é novamente candidato (e favorito) nas eleições presidenciais dos Estados Unidos que ocorrerão em novembro de 2024. E com o retorno de uma das figuras mais polêmicas da política norte-americana, também voltam as sempre bem-vindas, e às vezes inúteis, teorias conspiratórias. Não sabemos se servem para algo, mas o certo é que não podemos deixar de consumi-las. Nós as AMAMOS loucamente por serem incrivelmente lógicas, no meio de seu ‘sem sentido’.

Uma que circula pela internet há anos é a que diz que Donald Trump na verdade é um viajante do tempo. O político e empresário não pertence à nossa época, pois encontrou um portal mágico para vir aos nossos tempos para se tornar milionário, governar os Estados Unidos (algumas vezes, se permitirem), criar um programa chamado ‘The Apprentice’ e aparecer em um filme de ‘Esqueceram de Mim’.

Qualquer um que esteja lendo esta resenha chegou até este ponto por pura curiosidade, mas a realidade é que em suas mentes abunda a incredulidade. Não os julgamos, nós estamos iguais. Mas prestem atenção porque as coisas que essa teoria conspiratória de que Donald Trump é um viajante do tempo fazem muito sentido.

A teoria sobre Donald Trump e suas ‘lógicas’

A situação começa com um livro escrito em 1893 chamado Marvellous Underground Journey (Maravilhosa Jornada Subterrânea), escrito por Ingersoll Lockwood. Em termos gerais, trata-se de um menino que encontra um portal mágico com o qual viaja no tempo. O personagem que realiza essas maravilhas, até então impossíveis para a ciência, chama-se Baron Trump. Aqui está a primeira coincidência, pois o filho do candidato e ex-presidente dos Estados Unidos se chama Barron Trump. Intrigado? Nós também.

De acordo com o que explica a divulgadora desta teoria, uma usuária de X chamada @Isajedora, a segunda coincidência é que o personagem tem um mentor chamado Don, que como bem sabem é o diminutivo de Donald.

As coisas ficam estranhas ao ver que sete anos após este livro, em 1900, o mesmo autor lança uma sequência chamada ‘The Last President’. Citamos: “o livro trata de um homem muito rico que vivia na famosa 5ª Avenida de Nova York e que se apresenta para ser presidente, embora ninguém esperasse que ele ganhasse”.

Esta continuação descreve situações que ocorreram no início do primeiro mandato de Donald Trump: protestos por sua vitória, medidas radicais e a nomeação de Mike Pence como vice-presidente. No livro, há um Secretário de Agricultura chamado Lafe Pence.

O inventor de uma máquina do tempo

Os mitos urbanos dizem que Nikola Tesla, um dos pais modernos da física, inventou uma máquina do tempo. Após sua morte, em 1943, o governo dos Estados Unidos teria confiscado e colocado sob total sigilo de Estado.

Mas não a arquivaram, teriam contratado uma equipe de engenheiros para analisá-la.

O que é que isso tem a ver com o que estamos a falar sobre o republicano? O líder deste grupo era John G. Trump, avô de Donald Trump. Adeus.