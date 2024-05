Conheça a idosa de 72 anos que ganha mais de R$ 250 mil por mês no OnlyFans: “Criticam a minha aparência, mas ganho uma fortuna”

Michelle Hardenbrook, hoje com 72 anos, resolveu levar uma carreira ‘mais soft’ após a pandemia. Até então a mulher era uma profissional do ramo do sexo, com 100 clientes regulares, e, após a covid-19 levar sua clientela de Nova Orleans, Louisiana (Estados Unidos), ela se deparou com problemas financeiros.

Foi então que Michelle resolveu investir na carreira virtual e, após um vídeo picante publicado no X (Twitter), resolveu aderir às plataformas de conteúdo adulto.

“À época, eu tinha 239 seguidores. Mas, na manhã seguinte, acordei e minha conta no Twitter tinha explodido, com mais de 2.000 seguidores. Eu pensei ‘Como diabos isso aconteceu?’”, disse a idosa, segundo o ‘Daily Star’.

Contudo, ela relembra que o vídeo viralizou somente após um comentário negativo de um rapper. “Por causa desse comentário, ele se tornou viral e, da última vez que verifiquei, mais de cinco milhões de pessoas o haviam visto”, explicou.

Mesmo com os comentários, Hardenbrook descobriu um nicho de consumidores deste tipo de conteúdo que preferem ‘mulheres maduras’.

“Acabei com 3.115 assinantes na minha página no OnlyFans. Ganhei num mês US$ 31 mil (quase R$ 160 mil na cotação atual)”, contou a produtora de conteúdo.

Ela viu seu negócio alavancar novamente em 2023, após uma empresa começar a gerir sua carreira. Atualmente Michelle Hardenbrook possui duas páginas no OnlyFans, que juntas chegam a 5 mil assinantes. Dessa forma, seu rendimento em abril foi de R$ 255 mil.

“Os haters criticam a minha aparência, mas faturo uma fortuna”, disse a idosa.