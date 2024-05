Pequena guerreira: bebê respira sozinha após transplante duplo de pulmões

Uma pequena vitoriosa de seis meses, Kylie Overfield, que nasceu com uma rara condição genética pulmonar conhecida como deficiência de surfactante B, conseguiu respirar por conta própria pela primeira vez após um transplante duplo de pulmões. Este marco trouxe alegria e esperança para sua família.

A garotinha é uma das poucas crianças que sobreviveram com essa condição rara até essa idade, sendo apenas o segundo bebê a viver tanto tempo com essa doença.

Aos três meses, ela entrou na fila para um transplante de pulmão, e após dois meses de espera angustiante, finalmente encontrou um doador compatível. A recuperação de Kylie tem sido impressionante, superando as expectativas médicas e trazendo alívio e felicidade para seus pais. “Ela tem uma vida agora, tem uma oportunidade”, declarou sua mãe, Ashley Overfield.

Sua condição afeta o revestimento do tecido pulmonar, tornando a respiração extremamente difícil. Inicialmente, os médicos não acreditavam que ela sobreviveria aos primeiros dias de vida. Em casos como o dela, a expectativa de vida sem um transplante de pulmão varia de três a cinco meses.

Uma longa e desafiadora cirurgia

No dia 17 de abril, Kylie passou por uma cirurgia de 11 horas, envolvendo mais de uma dúzia de médicos e enfermeiros que trabalharam incansavelmente para dar a ela uma nova chance de vida. Além do transplante de pulmões, os médicos também repararam um buraco em seu coração.

Sua resiliência surpreendeu seus médicos, e sua mãe acredita que a recuperação positiva se deve, em grande parte, às orações de todos os que apoiaram a família.

Nos últimos dez anos, apenas 35 transplantes de pulmão foram realizados em bebês com menos de um ano nos Estados Unidos, destacando a raridade e a complexidade do procedimento.

Agradecimento e reflexão

Ashley Overfield não deixou de expressar sua gratidão à família do doador. Ela reconheceu a dor da perda que outra família teve que enfrentar para que Kylie pudesse ter uma nova chance. “Primeiramente, à família do doador, quero dizer o quanto sinto muito. Meu coração se parte por você. Muito obrigado por escolher doar”, escreveu Ashley em uma emocionante postagem no Instagram. Ela também expressou esperança de que a decisão da doação possa trazer um pouco de paz à família do doador.

Kylie continua se recuperando no hospital, mas há uma expectativa positiva de que ela possa receber alta nos próximos meses. Sua mãe compartilha atualizações regulares sobre a condição da bebê nas redes sociais, agradecendo o apoio e as orações recebidas.

