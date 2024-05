Mãe força o filho a instalar um aplicativo de localização no celular e afirma: ‘É para sua segurança’

Um rapaz de 19 anos usou o Reddit para desabafar depois de entrar em uma grande discussão com a mãe por causa do uso de um aplicativo de rastreio em seu celular. Segundo ele, a mãe insiste para que o aplicativo seja instalado como uma medida de segurança.

Sem se identificar, o jovem conta que a mãe deu a ideia de instalar um aplicativo de rastreio no celular dele, da irmã e dela. Desta forma, os três conseguiriam manter a localização ativa e compartilhada a todo momento e ela poderia saber exatamente onde os filhos estão. No entanto, ele não ficou contente com a ideia.

“Eu não quero isso e disse a ela que eu tenho direito a ter a minha privacidade. Não quero baixar o aplicativo porque não vejo sentido em compartilhar minha localização com minha família durante todos os dias e todas as horas”, explica.

A mãe exige que ele instale o aplicativo

O jovem então explica que sempre teve uma relação clara com a mãe, avisando onde e com quem está, além de o que está fazendo. Além disso, ele conta que sempre pode ser sincero e nunca deixou de avisar a mãe em caso de mudanças de planos ou caso fosse ingerir bebidas alcóolicas.

“Ela agora me acusa de esconder as coisas dela e de não me preocupar com seu bem-estar por não querer instalar o aplicativo. Eu tentei explicar que eu sou um adulto, trabalho em período integral e pago minhas contas. Apesar de tudo isso, ela ignora completamente o meu crescimento”.

“Ela acha que eu não me preocupo com ela o suficiente para instalar o aplicativo e saber onde ela está. Então falei que até posso instalar para saber da localização dela, mas que a minha ficará desabilitada. Aparentemente, isso não foi o suficiente para minha mãe. Eu estou errado”?

Para os usuários do Reddit, ele não está errado assim como a escolha da mãe não é uma medida de segurança.

“Não acho que isso tenha qualquer tipo de relação com segurança. Você ofereceu essa opção a ela, ela se recusou. Sua mãe apenas está sendo controladora”, comentou uma pessoa.

“Definitivamente não é uma questão de segurança. As acusações dela demonstram que foi mais uma questão de controle sobre suas atitudes do que preocupação”, finalizou outra.