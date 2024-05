Funcionário viraliza ao mostrar golpes dos clientes para não pagar itens no motel

Funcionário revela fraudes comuns no motel

O vídeo gravado por um funcionário de um motel viralizou nas redes sociais depois que o homem decidiu publicar alguns “golpes” utilizados pelos clientes que tentam não pagar por itens de consumação utilizados no motel. Segundo ele, algumas pessoas encontraram maneiras “criativas” de tentar burlar a fiscalização das suítes após o período, mas se esqueceram de que são funcionários treinados que realizam a verificação no local. O registro foi compartilhado pelo Instagram do Portal Metrópoles.

Utilizando o perfil do próprio motel, o funcionário fez questão de desvendar diversas farsas e mostrar que sim, eles estão atentos a todos os detalhes na hora de avaliar as condições do quarto recém-desocupado. Indignado, ele revelou acreditar que alguns clientes pensam que a verificação das suítes é feita por uma criança de 7 anos.

“Tem cliente que pensa que quem vai fazer a conferência da suíte dele é um menino de 7 anos, porque não é possível”, declara o homem no vídeo.

Tentativas de golpe

Em seguida, o funcionário começa a desmascarar as tentativas de golpe direto pelo frigobar da suíte. Ele começa a verificar item por item até que chega em uma embalagem de achocolatado que estava anormalmente leve. Ao pegar o item, ele nota que tem um furo no lado oposto do indicado para furar a embalagem.

“Oh! Isso aqui é uma folha de isopor? O furo tá bem grande aqui, mas ele preferiu fazer isso aqui. Coloca aí na conta dele um toddynho!”, fala o homem.

Depois ele mostra também que outra pessoa utilizou o banho de espuma e encheu novamente o recipiente, mas com água. A pessoa até teve o cuidado de embalar o produto para tentar enganar o vistoriador. O homem também mostrou uma embalagem de batatas fritas cheia de sacos dentro, uma bebida com sabão dentro e até mesmo um pacote de preservativos discretamente rasgado.

Entre os comentários, os seguidores se divertiram e reagiram às táticas inusitadas dos clientes. “Meu esposo já trabalhou como garçom em um motel, isso aí é o que mais acontece”, compartilhou uma seguidora. “Já trabalhei na recepção de um motel pequeno, e é cada coisa que acontece”, comentou outro.