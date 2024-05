Noiva é criticada por não convidar a namorada do primo para seu casamento

Uma noiva decidiu buscar por apoio depois de começar uma grande briga em família por se recusar a convidar a namorada de seu primo para o casamento. Tentando entender se agiu corretamente, ela pediu a opinião de outras pessoas ao compartilhar sua história no Reddit.

Sem se identificar, a noiva conta que terá um casamento reservado somente para os pais e amigos mais próximos. Dias depois será realizada uma festa em celebração ao casamento que terá a presença de algumas outras pessoas, mas ainda assim somente pessoas próximas ao casal.

“A namorada do meu primo mais velho estudou comigo e, no colegial, foi a culpada por eu sofrer bullying. Ela era minha amiga e do nada disse que não queria mais ser vista comigo e começou a falar coisas horríveis sobre meu corpo. Eu cheguei a ter problemas alimentares e fui internada para tratamento por conta dos comentários. Tudo parou quando terminamos o colegial”, revela.

Ela decidiu não a convidar

Segundo a noiva, as duas se viram poucas vezes desde a formatura, e nunca aconteceu uma tentativa de desculpas por parte da outra mulher. Agora, com a lista de convidados sendo fechada, ela decidiu não convidar a namorada do primo para o seu casamento.

“Não quero alguém que me tratou mal esteja presente no meu casamento, e respeitei a decisão do meu primo de não ir caso eu não a convide. No entanto, minha tia está magoada e me acusando de ser irracional. Ela também está ameaçando não vir ao casamento por causa da minha ‘birra de adolescente’ envolvendo a nora dela”.

“Eu estou me sentindo mal com isso porque queria meu primo lá, ele significa muito para mim. Deveria engolir meu orgulho e convidar a namorada dele, mesmo não querendo? Meu pai acha que eu não devo convidar quem eu não quero, minha mãe quer que eu mantenha a paz na família e a convide. Eu só não sei o que fazer. É irracional não a convidar?”, questiona a noiva.

Para os usuários do Reddit, ela deve garantir que seu casamento seja um momento agradável e divertido, sem preocupações.

“Eu garanto que você vai se arrepender de convidar uma pessoa que não gosta. Siga o que você quer e não o que querem que você faça”, comentou uma pessoa.

“Seu pai está correto! No seu casamento é o seu dia, não o de outras pessoas”, finalizou uma segunda pessoa.