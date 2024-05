Muriu Kabosu, a popular cachorrinha que se tornou a rainha dos memes e o rosto de uma criptomoeda

As redes sociais estão de luto pela partida de um dos cães mais famosos das diferentes plataformas. Trata-se da cachorrinha Kabosu, que faleceu afetada por leucemia e problemas hepáticos.

“Acho que era o cachorro mais feliz do mundo e eu a dona mais feliz do mundo”, com estas palavras, a dona da popular cadelinha japonesa Kabosu - que se tornou viral após se tornar a imagem de um meme conhecido - anunciou a morte do cão, que tinha uma idade indeterminada e sofria de leucemia e uma doença hepática.

A dona confirmou a triste notícia

A dona de Kabosu, Atsuko Sato, que tinha uma conta no Instagram e um blog dedicados à cachorrinha, informou através dessas redes que sua companheira havia partido, acrescentando que apesar das doenças que sofria, "faleceu silenciosamente".

“Ontem à noite foi mais do mesmo, caí em um sono profundo. Em uma bela manhã, os pássaros cantam lá fora. Ela faleceu silenciosamente como se estivesse dormindo enquanto eu a acariciava”, escreveu a dona de Kabosu.

No texto publicado em seu blog, a dona da cachorrinha acrescentou que fará uma despedida para sua popular companheira e aproveitou para agradecer “do fundo do meu coração” a todos os seguidores de Kabosu.

Kabosu e sua fama nas redes sociais

A idade da cachorrinha Kabosu era desconhecida, pois quando Atsuko Sato a adotou, a data de nascimento não era clara. No entanto, ela estimou que ela morreu aos 18 anos.

A popularidade de Kabosu deslanchou quando sua dona postou em seu blog uma foto da cachorrinha com as patas cruzadas em um sofá. Do blog, foi para um fórum no Reddit e, a partir daí, se tornou um meme, alcançando fama mundial.

Em seguida, a imagem de Kabosu se tornou uma obra de arte digital que foi vendida por US$4 milhões, inspirando também a Dogecoin, que atualmente é a oitava criptomoeda mais valiosa do mundo.

De acordo com informações de meios de comunicação internacionais, Kabosu foi diagnosticada com leucemia e doenças hepáticas em 2022, enquanto sua dona afirmou recentemente em uma entrevista à agência AFP que foi o "poder invisível" das orações de seus seguidores e fãs ao redor do mundo que ajudou a manter a cachorrinha viva.

Kabosu até tem uma estátua em Sakura, cidade no Japão onde sua dona mora, enquanto o sofá onde geralmente a fotografava está avaliado em cerca de US$100 mil.