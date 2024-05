Mãe é criticada por excluir a ‘melhor amiga’ da filha da festa de aniversário da jovem

Uma mãe decidiu buscar por apoio no Reddit depois de se envolver em uma grande confusão com a mãe de uma das colegas de classe de sua filha. Segundo ela, a menina que se intitula “melhor amiga” de sua filha, na verdade não é nada disso.

ANÚNCIO

Sem se identificar, a mãe conta que no último final de semana aconteceu a festa de aniversário de sua filha. A menina completou 13 anos e decidiu celebrar com os colegas de escola em um espaço com trampolins que oferece um local para festas do pijama.

“A escola dela é pequena e decidimos convidar toda a turma, que ela me disse ser composta por 19 aluno. Eu perguntei para ela se era essa a quantidade certa, pois me lembro de serem 20 estuantes e não 19, mas ela confirmou que eram apenas 19″.

“No dia da festa uma menina chamada Camila chegou com uma caixa cheia de presentes. Eu lembro de vê-la conversando com a minha filha no começo do ano, então acreditei que elas eram amigas, mas quando ela chegou para cumprimentar a todos minha filha disse a ela que ela não poderia participar porque ela tinha esquecido de reservar sua vaga. Eu me desculpei com a menina e sua mãe e me ofereci para conversar com o gerente para tentar acrescentar um lugar a mais na festa, mas minha filha insistiu que não queria”.

Ela não sabe qual é a verdade

Segundo a mãe, sua filha contou que costumava ser amiga da menina, mas que o comportamento dela se tornou estranho, com traços obsessivos e “assustadores” que a fizeram se distanciar. A jovem também negou ser alvo de bullying e reforçou que não queria a “amiga” presente na festa.

“Eu devolvi os presentes que ela trouxe e disse gentilmente que não seria possível acrescentar mais uma vaga na festa. A mãe dela começou a gritar comigo e a me acusar de estar fazendo bullying com uma pré-adolescente e de ensinar minha filha a agir da mesma forma. Ela ainda disse que a filha dela era a melhor amiga da minha e que tinha o direito de participar da festa”.

“Eu disse a ela que a filha dela não tem 5 anos de idade e não pode achar que vai ser convidada para algo só porque os outros foram. Se minha filha se sente desconfortável perto dela, então os sentimentos da minha filha serão prioridade para mim”.

ANÚNCIO

“Depois disso a mãe dela foi falar com os professores para punirem minha filha por praticar bullying com a filha dela. Eu tentei explicar que minha filha apenas colocou limites e não deve ser punida por isso, mas a mãe da menina disse que eu sou uma pessoa horrível que ‘tem alegria’ em ver uma criança sofrer. Eu errei?”.

Para os usuários do Reddit, ela não só errou como também deve buscar descobrir a verdade sobre o que está acontecendo entre a filha e a outra menina.

“Sua filha mentiu sobre a quantidade de alunos na sala dela apenas para essa menina ficar de fora. Você está errada em continuar dando apoio a isso”, comentou uma pessoa.

“Ela não precisa convidar todos, mas deixar apenas 1 pessoa de fora é maldoso da parte dela. Sua filha errou e você errou por aceitar isso sem consequências”, finalizou outra.