Apresentadora de TV quebrou o silêncio e acusou o diretor de um programa de maus tratos

RCN Televisión é um dos canais nacionais mais reconhecidos na Colômbia, pois ao longo de 23 anos tem acompanhado os telespectadores, oferecendo uma ampla gama de conteúdos na tela pequena, como Noticias RCN, telenovelas e programas de reality show como ‘La casa de los famosos’ e ‘MasterChef Celebrity’, entre outros. Mas recentemente Zulma Rey, apresentadora da RCN, acusou o diretor do Hola Gente de maus tratos.

Durante os últimos dias, um dos temas mais comentados tem sido a saída do programa de entretenimento ‘Hola gente’, que contava com várias figuras da cena artística local e, também, com as apresentadoras Zulma Rey e Paola Usme. No entanto, veio à tona que a produção não teria alcançado a audiência necessária para permanecer na tela, sem mencionar que o diretor teria tido problemas com uma das apresentadoras em várias ocasiões e, inclusive, durante uma gravação do programa, sua ausência foi evidente.

No meio de diferentes versões, Zulma estava fazendo parte do programa de entretenimento 'Lo sé todo', onde não hesitou em abordar o assunto e esclarecer a situação que está enfrentando: "Infelizmente, não se vibra da mesma forma com todo mundo. Há pessoas que disfarçam os maus tratos com brincadeiras, mas não é assim. Pode-se aguentar por um momento, um, dois ou três. Mas quando todos os dias você está lá pressionado, eu acredito que até a pessoa mais nobre ou o animal mais tranquilo vai reagir".

A seguir, a apresentadora também reiterou que o verdadeiro motivo pelo qual o programa ‘Hola gente’ saiu do ar teve a ver com a audiência: “Eu me sentia desvalorizada. Eu me sentia nervosa, assustada (...) Eu me sentia como se não estivéssemos na mesma sintonia que outras pessoas, porque às vezes não valorizam o trabalho de alguém e foi isso que aconteceu. Faziam muitos comentários disfarçados de brincadeiras e muito ofensivos, ou faziam comentários já fortes”.

Zulma reiterou que atualmente está passando por uma catarse e também não está interessada em ventilar as coisas de outro ser humano: "Ele sempre dizia que quando estávamos em uma entrevista não podíamos deixar cair. Sempre chego muito estudada e chego com tempo. Ele sempre nos dizia para perguntar e ninguém perguntava nada. Eu quase sempre falhava no casamento e então coloquei uma das perguntas que eu tinha aprendido. Quando ele diz eu nem mesmo quero imitar essa forma de falar porque não acho certo (...) Quando ele chegou ao set para continuar fazendo isso eu o confrontei e disse 'senhor diretor, você sempre disse para salvarmos a entrevista'.

No meio deste momento, Rey reiterou que o diretor do programa Iván Charria deixou claro que lá se fazia o que ele dissesse. Posteriormente, houve uma reunião em que discutiram todo esse assunto que vinha desde o primeiro dia do programa. No entanto, Zulma destacou que conversou com Charria desde o início, mas essa situação não mudou.