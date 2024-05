Homem é detido por roubar roupas íntimas da ex-namorada para ‘amarração’

O homem confessou à polícia que há alguns dias terminou com a namorada e desejava que ela voltasse para ele

Um homem foi detido por invadir a casa de sua ex-namorada para roubar vários objetos pessoais, incluindo roupas íntimas que ele usaria para realizar um ‘feitiço’ e fazer com que a mulher voltasse para ele.

ANÚNCIO

“Ele rouba as calcinhas de sua ex para fazer bruxaria. Dante Serralde, sua namorada terminou com ele dias atrás. Ontem ele voltou para sua casa em @GobMilpaAlta e roubou objetos pessoais, incluindo roupas íntimas. Ele confessou que estava planejando fazer um feitiço para que ela voltasse. @SSC_CDMX o deteve.”

Além da roupa íntima, foi encontrado com ele um par de tênis, uma calça, luvas, balaclava, fita adesiva, cordas, entre outros objetos.