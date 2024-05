“Outro nível de egocentrismo”: mulher se torna viral após tatuar seu próprio rosto e gera debate nas redes sociais

A arte das tatuagens está passando por um boom incomparável, já que a cada dia mais pessoas procuram eternizar uma memória especial ou uma imagem com grande significado em alguma parte do seu corpo e transformá-los em momentos inesquecíveis por muito tempo.

Mulher se torna viral por tatuar seu próprio rosto em seu ombro

Embora seja uma realidade que a liberdade de tatuar seja ampla, não faltam exemplos em que esse tipo de criação sai do controle e se transforma em um resultado de fracassos épicos ou em raridades difíceis de descrever, como aconteceu recentemente com uma jovem, que até se atreveu a exibir o resultado final nas redes sociais.

Milhares de internautas se voltaram para questionar uma mulher desconhecida que usou a internet para exibir sua tatuagem, pensando que seria uma ideia brilhante. No entanto, sua escolha não foi a melhor de todas, já que a jovem decidiu tatuar seu próprio rosto em seu braço direito.

A publicação tornou-se viral na rede social X

Atualmente, a identidade da jovem é desconhecida, mas a publicação foi compartilhada pelo usuário argentino X @infarruco sem revelar muitos detalhes sobre a jovem protagonista. Além disso, a publicação se tornou viral em poucas horas e alcançou milhares de visualizações.

De acordo com informações do site Milenio, não apenas isso, mas também gerou centenas de reações e comentários devido à imagem que escolheu tatuar. No vídeo, a jovem pode ser vista olhando para a câmera, cantando uma música e exibindo sua tatuagem no ombro.

Reações dos internautas

“Não há ninguém mais fiel do que a própria pessoa”, “As pessoas que têm uma foto delas mesmas como papel de parede”, “mais para idiotice”, “Ao nível daqueles que tatuam seu próprio nome”, “Cuidado, há pessoas com seus nomes tatuados. Não vá esquecer. Este é o nível”, “Isso é como colocar sua foto como papel de parede, mas com mais orçamento”, foram algumas das reações.