Homem se disfarça de estudante para assediar adolescentes

Stalker se disfarça de mulher nas ruas do Peru

As escolas são espaços criados para a educação dos jovens; esses lugares devem ter todas as ferramentas para que os alunos possam adquirir a maioria dos conhecimentos. Infelizmente, há indivíduos que veem um espaço para cometer atos ilícitos contra menores de idade.

ANÚNCIO

Nas últimas horas, começou a se popularizar, através de X, o vídeo de várias câmeras de segurança que capturaram um sujeito que se disfarça de estudante para, supostamente, assediar adolescentes. De acordo com uma reportagem feita por um veículo de comunicação local, os pais ficaram alarmados ao ouvir o relato de um suposto assediador disfarçado de aluno.

O envolvido, com cerca de 30 anos de idade, caminha e observa as escolas de forma suspeita. Alguns pais afirmaram que o sujeito se aproxima das crianças para tirar fotos delas. Apesar de ‘nenhum crime ter sido cometido’, as autoridades estão vigilantes e já estão trabalhando na investigação para identificar o envolvido.

De acordo com a reportagem, não é a primeira vez que esse tipo de acidente ocorre: em abril de 2023, um homem foi capturado por entrar em uma escola de mulheres vestido de estudante. Um veículo de notícias afirmou que "após as denúncias, a polícia encontrou Julio Chávez, de 38 anos de idade. Quando foi capturado, o homem estava usando o uniforme de outra escola".

Até agora, o vídeo acumula mais de 300 mil visualizações em várias redes sociais, onde se podem ler comentários como “Essa prática parece ser comum no país Inca, já vi vários casos semelhantes...”, “E depois reclamam quando os chamam de doentes mentais” ou “No Peru é permitido tudo e não acontece nada”.