Homem queima viva sua parceira dentro de sua própria casa

De acordo com os primeiros relatórios, o sujeito, identificado como Antonio, derramou álcool sobre o corpo de sua parceira, Yuri, e depois a incendiou após uma suposta briga em sua casa na Cidade do México.

ANÚNCIO

Antonio foi detido, enquanto isso, foi fornecido assistência imediata para a mulher, pois ela apresenta queimaduras no rosto, pescoço, peito, tórax e abdômen. Até o momento, as autoridades da capital não forneceram mais informações sobre o estado de saúde da vítima.

“INFELIZ! JOGA ÁLCOOL NA SUA PARCEIRA E A INCENDEIA” Antonio Glz brigou com Yuri nesta casa do @centrohistormex. Ele jogou álcool nela e a incendiou. Agentes da @SSC_CDMX a ajudaram. Ela tem queimaduras no rosto, pescoço, peito, tórax, abdômen... Ele foi detido. @FiscaliaCDMX está investigando”, disse o jornalista em sua conta de X ao lado da fotografia do agressor.

O Código Penal da Cidade do México estabelece que a tentativa de feminicídio ocorre quando uma ação é realizada com intenção de privar a vida de uma mulher por motivos de gênero, mesmo que o homicídio não seja consumado.

A tentativa é considerada quando a vítima apresenta sinais de violência de qualquer tipo, lesões ou mutilações infamantes ou degradantes. Não é necessário que a agressão resulte na morte da vítima, mas é preciso demonstrar a intenção de cometer o feminicídio e que a execução do crime tenha sido iniciada, sem que este tenha sido consumado por causas alheias à vontade do agressor.

A tentativa de feminicídio é um crime grave e é punido com penas significativas, embora não sejam tão altas como as do feminicídio consumado.

Portanto, de acordo com a lei, Antonio poderia enfrentar acusações por este grave delito de incendiar sua parceira, um caso aberrante de violência de gênero no qual o agressor deverá enfrentar todas as consequências legais de suas ações; C4 assegurou que o Ministério Público já está investigando o ocorrido.