Estudantes adiam formatura para aguardar colega de 77 anos em tratamento contra o câncer

Os alunos da Universidade de Uberaba (Uniube) em Macuco–RJ, tomaram uma decisão tocante ao adiar a tão aguardada formatura. A razão foi esperar por Maria Raquel da Silva, uma colega de 77 anos, que estava passando por um tratamento contra o câncer no intestino.

Inicialmente, a turma de Matemática estava programada para se formar em dezembro, mas decidiram remarcar a cerimônia para abril para que Dona Raquel pudesse participar.

Diagnosticada com a doença no final do curso, ela pôde finalmente estar presente na cerimônia de colação de grau e recebeu muitas homenagens dos colegas e da instituição.

Maria Raquel expressou sua gratidão e felicidade, afirmando: “Me senti muito feliz, muito lisonjeada com tantas falas e parabéns”. Para sua surpresa, a universidade ainda lhe concedeu uma bolsa para uma pós-graduação à distância, permitindo que ela continue seus estudos.

Uma vida dedicada ao ensino

Dona Raquel já atuava como professora muito antes de obter seu diploma formal. Vinda de uma família humilde, ela aprendeu a ler e escrever em casa com a ajuda do pai, pois morava longe da escola. Apenas em 1952, aos 10 anos, começou a frequentar a escola e continuou até se formar como professora.

Em 1964, ela passou em um concurso público e começou a ensinar matemática para alunos do ensino fundamental em áreas rurais. Ela lembra com carinho: “E assim eu fui seguindo, ensinando matemática nas escolas e em casa aos que precisassem de reforço”.

Mesmo enfrentando o câncer, Dona Raquel se manteve determinada a concluir seu curso de Matemática. Ela compartilhou que a doença a fortaleceu: “Ao contrário, me alimentou e fortaleceu para enfrentar as dificuldades e romper”.

Carinho e respeito dos colegas

Os colegas de Maria Raquel ficaram profundamente inspirados por sua determinação e força.

Paulo Sérgio Fernandes, um dos formandos e ex-aluno de Dona Raquel, explicou que a turma decidiu, em comum acordo e com a aprovação da universidade, adiar a formatura para que pudessem colar grau com ela.

“Todo o esforço foi feito para podermos estar juntos a ela. O seu ‘legado’ já está entre nós. Gratidão por tudo, Tia Raquel”, finalizou.

Durante a cerimônia, ela foi cercada de carinho e homenagens. Muitos ex-alunos fizeram questão de participar e celebrar esse momento especial com ela. “É muito gratificante ao final de uma grande jornada se saber reconhecida como colaboradora na formação de tantas pessoas”, disse Dona Raquel, emocionada.

Ela finalizou com palavras de gratidão: “Minhas palavras são sempre gratidão, gratidão, gratidão. E sigo orgulhosa”.