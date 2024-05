Depois de 3 anos, mulher encontra seu cão graças a uma viagem de moto

Uma jovem, enquanto se deslocava de moto através de um aplicativo de mobilidade, pediu ao motociclista para parar inesperadamente, pois reconheceu seu cachorro, que estava perdido há três anos. Este emocionante reencontro foi gravado e publicado na plataforma Tiktok pelo motorista, emocionando milhares de usuários.

ANÚNCIO

A jovem desceu rapidamente para abraçar seu animal de estimação, entre alegria e lágrimas ela ligou imediatamente para o namorado por videochamada. “Encontrei, encontrei!” ela disse ao seu parceiro enquanto abraçava o cachorro. “Que alegria, este inverno ele passará em casa com a família”. O motociclista chamado Nicolás foi quem gravou o momento e compartilhou em sua conta do TikTok.

Nicolás comentou que não cobrou pela corrida, pois a moça não completou o trajeto devido a este belo imprevisto e preferiu esperar pelo namorado para levar seu cachorro para casa. O motociclista continuou com seu dia de trabalho, no entanto, teve que voltar pois, no meio da emoção, a passageira esqueceu seu capacete, felizmente ele conseguiu encontrá-los e observou o casal alegre por encontrar seu companheiro.

Cachorro encontrado depois de 3 anos (Captura de pantalla)

O vídeo foi publicado pelo usuário @nicorutas, atualmente tem 362,5 mil visualizações, 51,3 mil curtidas, 260 comentários, 1302 salvamentos e 802 compartilhamentos. Na seção de comentários, alguns se destacaram com dúvidas sobre a reação do cãozinho e outros afirmaram que foi graças ao “destino”: “Gostaria de saber se o cachorrinho a reconheceu imediatamente ou não desde o início?”, “Foi o destino que os fez se cruzar para esse reencontro”, “O universo conspirou para que a viagem tomasse esse caminho e se reencontrassem”.

Da mesma forma, houve comentários onde explicaram seus reencontros com seus animais de estimação ou outros que recuperaram forças para continuar procurando por eles: “Perdi meu cachorro por 2 anos, quando o encontrei ele não me reconheceu, levou 2 minutos”, “Que fofo! Ainda mantenho a esperança de encontrar meu cachorro”.