Candidatou-se a um emprego e não conseguiu a vaga, mas a empresa lhe enviou um presente

Uma história viralizou nas redes sociais e gerou debate. Trata-se de uma empresa na Finlândia. Um usuário relatou no Reddit sua experiência com uma empresa onde se candidatou e, apesar de não ter sido selecionado, recebeu um presente inesperado da empresa.

O sujeito se inscreveu e se candidatou para um rigoroso processo de seleção com três entrevistas virtuais e um exame à distância. Infelizmente, não conseguiu o cargo, no entanto as coisas não ficaram por aí, já que a empresa lhe deu um presente como forma de agradecimento pelo seu tempo e esforço.

O homem recebeu um e-mail notificando sua rejeição, mas não apenas expressava a má notícia, mas também um sincero agradecimento por seu tempo e interesse. "Quero agradecer seu interesse e o tempo que você dedicou ao nosso processo de contratação", começava o e-mail.

Dias depois, ele recebeu em sua casa um pacote de doces finlandeses enviado pela empresa como forma de agradecimento, o que realmente surpreendeu o candidato e o levou a compartilhar sua experiência na rede social onde se tornou viral, gerando diferentes opiniões, a maioria destacando o gesto da empresa.

La empresa que lo rechazó le envió un regalo

"Esta história destacou a importância da comunicação e do tratamento humano nos processos de seleção de emprego, deixando uma lição sobre como um simples gesto de agradecimento pode fazer uma grande diferença", "A única vez que uma empresa disse que queria manter meus dados caso surgisse algo mais, eles entraram em contato comigo alguns meses depois e me ofereceram um cargo", "Acho que é uma carta de rejeição bonita", são alguns dos comentários dos usuários.

Geralmente as empresas, especialmente as pequenas ou com departamentos de recursos humanos reduzidos, podem não ter tempo ou recursos para informar individualmente cada candidato que não foi selecionado, o que chamou a atenção dos usuários.

É importante manter uma comunicação fluída e transparente com os candidatos durante todo o processo de seleção. Informá-los sobre as etapas do processo, os prazos e os critérios de avaliação. Mesmo que não sejam selecionados, é recomendável agradecer aos candidatos por sua participação e oferecer, se possível, um breve feedback sobre seu desempenho no processo.