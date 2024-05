Cachorrinho Bruno: ele foi abandonado no aeroporto, resgatado e uma família o adotou

Uma história digna de um filme é a do cachorrinho Bruno - um cão que foi brutalmente abandonado na porta do Aeroporto de Santiago quando seu dono decidiu viajar e deixá-lo em um canil na porta do terminal aéreo - foi viralizada pela conta no X (exTwitter) da Alfândega, cujo funcionários correram em seu auxílio, emocionando os usuários das redes sociais.

"Com uma intensa chuva sobre a capital, corria a tarde de segunda-feira, 20 de maio, quando nossos funcionários de plantão no setor de passageiros do Aeroporto de Santiago viram um cachorrinho, claramente desorientado e com medo, circulando pelo terminal", assim começa a história relatada na conta da Aduana, que depois indicou que inicialmente pensaram que o cachorro tinha fugido, mas ao revisar as imagens perceberam a verdade; ele tinha sido cruelmente abandonado.

"Infelizmente, as câmeras de Nuevo Pudahuel mostraram que ele havia sido abandonado no acesso principal em um canil", indicaram.

No entanto, o coração dos funcionários falou mais alto e, juntamente com os trabalhadores do SAG e do abrigo Patitas con Amor, souberam que ele se chamava Bruno, embora ninguém tenha atendido no telefone registrado.

Assim, acrescentaram que "na noite de segunda-feira, dia 20, Bruno ficou protegido da chuva em uma área de Alfândega, sendo atendido por nossos colegas".

Cachorro Bruno X

Depois apontaram que “durante a manhã de terça-feira, 21, ao constatar que não havia uma pessoa responsável nem alguém contra quem fazer uma denúncia de maus-tratos, uma de nossas funcionárias o levou para casa dela até encontrar um lar definitivo para ele (...) Durante o feriado, uma família de Santiago entrou em contato com a cuidadora temporária: eles queriam ficar com Bruno e lhe oferecer um lar cheio de amor e cuidados”.

Final feliz para Bruno e a internet indignada

E apesar de terem comemorado que a história teve um final feliz porque "Bruno está em um novo lar, onde foi recebido com muito carinho e já tem uma nova família", os usuários das redes não hesitaram em pedir as penas do inferno para o indivíduo sem coração que abandonou Bruno no aeroporto.

“Deveriam investigar a pessoa horrível que abandonou o Bruno, independentemente do final bonito da história. Nenhum animal de estimação merece ser abandonado dessa maneira.” Obrigado por cuidar dele e encontrar um novo lar. Agora só falta encontrar o covarde que o abandonou. “Senti tanta tristeza com o abandono dele, mas que felicidade pelo Bruno, espero que ele receba muito amor, parece um final feliz”, e “Espero que encontrem os nomes das pessoas que o abandonaram e as denunciem, mas estou feliz que o Bruno já tenha um novo lar”, são alguns dos comentários deixados pelos usuários indignados das redes sociais.

