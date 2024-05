Aos 84 anos, idosa vence Miss Melhor Idade e inspira gerações

Maria José Bento, uma mulher de 84 anos, conquistou o título de Miss Melhor Idade 2024 em São Paulo.

Ela destacou que a idade não deve ser um impedimento para viver plenamente e afirmou que a participação no concurso a ajudou a superar uma fase de tristeza profunda.

A campeã revelou que o concurso foi uma experiência extremamente gratificante, especialmente porque estava enfrentando um período difícil após uma perda significativa.

Viúva e aposentada, ela disse que essa vitória foi um renascimento para ela. “Para mim, foi muito gratificante, especialmente hoje. Tive uma perda que me deixou muito abalada, mas esta experiência me trouxe de volta à vida”, declarou Maria José.

Ela aproveitou a oportunidade para incentivar outras pessoas de sua faixa etária a saírem de suas casas e a aproveitarem a vida.

“Mulheres de 60, homens de 60, não fiquem escondidos dentro das suas casas. Saiam, vão para o baile dançar e curtir. Vamos viver o momento atual e mostrar para o mundo que temos capacidade de manter uma vida ativa e fluida”, ressaltou a vencedora.

O concurso e seu significado

O concurso Miss Melhor Idade é uma celebração da beleza e vitalidade de mulheres com mais de 60 anos.

Realizado na semana passada no Teatro Municipal de São Paulo, o evento reuniu participantes de todo o Brasil para demonstrar que a elegância e a confiança não têm prazo de validade.

Foto: Governo de SP

Além de exaltar a beleza na terceira idade, as histórias de vida inspiradoras e o impacto positivo dessas mulheres em suas comunidades também foram destacados.

O evento foi organizado pelo Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG) e premiou seis categorias: Miss IPGG 2024 (a mais bela idosa), Miss Simpatia, Miss Beleza, Miss Sorriso, Miss Elegância e Miss Timidez. Cada categoria celebrou diferentes aspectos da personalidade e da presença das participantes.

Nilton Guedes, gerente de convivência do IPGG, explicou que o concurso tem como objetivo promover a autoestima e o autocuidado entre as participantes. “Elas procuram se cuidar mais, se arrumar melhor, e o mais importante, colocarem a si mesmas em primeiro lugar e estarem bem de dentro para fora”, afirmou Guedes.

O concurso Miss Melhor Idade 2024 mostrou ao mundo que a idade é apenas um número e que a vida deve ser celebrada em todas as suas fases. As participantes, com muita simpatia e entusiasmo, provaram que é possível manter uma vida ativa, plena e cheia de realizações.

Fonte: SP Saúde