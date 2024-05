Alerta de fofura: cachorrinho dá a volta ao mundo por sua reação ao ver ‘O Rei Leão’

Winston é um cão beagle de seis anos que se tornou viral no TikTok por sua reação ao ver filmes, especialmente o filme “O Rei Leão”, já que quando está na frente da tela, late e pula em direção às imagens, envolvendo-se emocionalmente como se estivesse compreendendo a trama.

O dono de Winston, Gabrielle Pelfrey, compartilha as incríveis reações de Winston em sua conta @winston_thebeagle nesta rede social mencionada, onde ele acumula milhões de visualizações com milhares de comentários de pessoas surpresas com o comportamento do cachorrinho.

O New York Post publicou que Gabrielle contou ao Fox News Digital que adotou Winston quando ele tinha oito semanas e que ele sempre foi um cachorro muito sensível, especialmente quando assiste filmes.

A mulher contou que quando ele era um filhote, ela o sentava ao seu lado para assistir filmes juntos. Agora, na sua idade adulta, eles continuam assistindo filmes um ao lado do outro. Ela contava à sua família as reações do cachorro, mas eles não acreditavam até que ela o filmou, só então ficaram convencidos de que o cão realmente parece entender os filmes.

Winston, o cachorro que surpreende ao assistir ‘O Rei Leão’

Através do TikTok, Gabrielle mostrou um vídeo de como Winston reage ao ver 'O Rei Leão' da Disney de 2019. O mais surpreendente é que o cachorro parece se emocionar ou entristecer com o que acontece aos protagonistas e quando o filme mostra o vilão, ele late e pula na tela como se estivesse atacando-o.

"Estava decidida a arrancar a tela da parede", expressou Gabrielle.

A publicação do cachorro assistindo 'O Rei Leão' superou sete milhões de visualizações. Muitos usuários comentaram que sentem as emoções que o cão parece refletir com os personagens.

"Como vai ser meu Deus", "quando ele pulou na tela, quase morri até perceber que era uma projeção", "Winston, eu te entendo", "me representa tanto", "nunca saberemos o quão conscientes são nossos cães", "exatamente como vemos o filme também", são alguns comentários.

A reação de Winston faz-nos refletir sobre o quanto os cães compreendem e como suas emoções os fazem se envolver não apenas com seus donos, mas com tudo o que veem ao seu redor.