Youtuber gera polêmica ao mostrar imagem de Maomé violando preceitos muçulmanos

Onde quer que vá, faça o que vê, é um dos provérbios mais sábios, no entanto, em algumas ocasiões a ignorância ou a audácia levam muitos turistas a desrespeitar as regras. Um desses casos acabou de acontecer na Arábia Saudita. E é que o youtuber venezuelano Gabriel Herrera viajou para o país junto com sua esposa Angie para visitar os locais mais emblemáticos do país.

Um deles é Meca, no entanto, este lugar é proibido para qualquer pessoa não muçulmana e, diante disso, o criador de conteúdo preferiu fazer um vídeo explicando por que não pode chegar à cidade santa saudita. No entanto, ele cometeu um pequeno erro em seu vídeo.

Para a maioria dos muçulmanos, mostrar o rosto de Maomé ou de qualquer outro profeta do islamismo é algo absolutamente proibido, pois não devem ser representados de forma alguma. Considera-se que imagens, assim como estátuas, promovem a idolatria.

Apenas é preciso lembrar que, até 2015, radicais atacaram o semanário satírico francês Charlie Hebdo por fazer uma caricatura do profeta.

Concretamente, a imagem aparece no minuto 3:43 do vídeo intitulado “Você nunca PODERÁ ENTRAR nesta CIDADE na ARABIA SAUDITA | MECA”. Este vídeo já teve mais de 73 mil visualizações na última semana.