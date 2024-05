Uma atriz espanhola aproveitou um erro de preço para comprar um Mercedes Benz por menos de R$ 22 mil

A atriz e modelo Raquel Martínez se tornou viral nas redes sociais ao conseguir adquirir um carro de luxo a um preço extraordinariamente baixo.

A modelo trans conseguiu adquirir o Mercedes Benz por um preço de 68.519 pesos, R$ 21,6 mil aproximadamente. Este valor está consideravelmente abaixo do preço real do veículo.

De acordo com o que foi publicado alguns dias atrás por ‘Mami Ra’, como ela se chama em seu perfil no ‘X’, o custo do veículo no portal da web era quase 70 mil pesos, quando o preço real do modelo AMG A 35 4MATIC é de US$ 89.500, cerca de 1,5 milhão de pesos mexicanos.

No entanto, depois de Raquel publicar seu desejo de comprar o carro pelo valor oferecido, ela recebeu uma série de críticas, então pediu respeito ao seu processo de defender seus direitos.

Diante dessa situação, Martínez decidiu apresentar o seu caso à Profeco (Procuradoria Federal do Consumidor) na esperança de que a empresa automotiva respeite o preço anunciado e permita que ela compre o carro por esse valor.

Resposta de Martínez

A atriz escreveu em suas redes sociais: ‘Não é culpa minha ver um preço online, seja qual for o preço, não é crime ir a uma concessionária... perguntar sobre essa oferta que o site oficial lança, nem que me expliquem que eu poderia exigir esse preço da marca. Isso não justifica os insultos à minha identidade por parte de pessoas que não têm a menor ideia’.”

Quem é Raquel Martínez?

Raquel é uma atriz e modelo trans natural de Sevilha, Espanha. Desde tenra idade, demonstrou sua paixão pelas artes cênicas e participou em vários projetos em seu país natal antes de buscar novas oportunidades na Itália e no México.

Além disso, ela alcançou um marco histórico ao se tornar a primeira mulher transgênero a participar de uma novela mexicana chamada ‘Os Pecados de Bárbara’.

A sua interpretação do personagem de Odaya cativou o público e consolidou-a como uma atriz talentosa e corajosa. Além da sua destacada carreira na atuação, Martínez também foi jurada no popular programa de televisão ‘La Más Draga’.