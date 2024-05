‘Não quero morrer!’: criança perde a vida após ser baleada na porta de sua casa

Na tarde de terça-feira, 21 de maio, Dante Emiliano, um menino de 11 anos, perdeu a vida depois de receber três tiros na porta da casa de sua avó no município de Paraíso, Tabasco.

De acordo com o relatório policial, o jovem estava na casa de sua avó, localizada na rua 8 de outubro, quando recebeu uma ligação telefônica.

Ao sair de casa, foi surpreendido por uma pessoa que o esperava na porta e disparou três vezes com uma arma de fogo. O menor foi levado para o hospital regional da Petróleos Mexicanos (Pemex), onde, apesar dos esforços médicos, veio a falecer horas depois devido aos ferimentos causados pelos tiros.

‘Não quero morrer!’

De acordo com testemunhas oculares e um vídeo que está circulando nas redes sociais, essas foram as palavras desesperadoras de Dante Emiliano depois de ser baleado por um homem que sua avó não conseguiu ver.

O aluno estava cursando o primeiro ano do ensino médio na Escola Secundária Federal José María Pino Suárez, localizada na sede municipal de Paraíso; ele era um menino tranquilo e dedicado aos estudos, conforme descrito por seus professores e colegas.

Material sensível, recomenda-se discrição.

Um pequeno valente contra sequestradores

Existem duas versões sobre o que aconteceu, uma em que as autoridades não revelaram informações sobre possíveis motivos do ataque nem conseguiram identificar o responsável e outra em que Dante Emiliano morreu nas mãos de homens que tentavam sequestrar sua mãe, ao defendê-la recebeu como resposta três tiros.

Essa segunda versão também aponta que morreu horas depois no hospital não devido à gravidade dos ferimentos, mas sim pela falta de insumos que impediram a prestação do atendimento médico necessário.

Nas redes sociais, internautas estão consternados com as condições em que Dante Emiliano morreu, com críticas ao governo estadual morenista de Carlos Manuel Merino Campos e à administração federal.