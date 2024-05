Jovem compartilha vídeo de como se arruma para o funeral de seu pai e causa polêmica nas redes

Jovem cria conteúdo de maquiagem no dia em que seu pai morre

O TikTok é um dos aplicativos mais baixados em todo o mundo. Todos os dias, milhões de internautas acessam esta plataforma para consumir vídeos de curta duração que conseguem acumular muitas visualizações em poucas horas.

De acordo com alguns sites especializados em análise de redes sociais, no México existem mais de 74 milhões de adultos no TikTok, dos quais 55,5% são mulheres e 44,5% são homens.

Um dos temas mais populares é o da maquiagem; sim, as criadoras de conteúdo compartilham várias dicas para usar em diferentes ocasiões, mas qual seria a mais estranha? Nas últimas horas, começou a viralizar o momento em que uma mulher se gravou para mostrar a maquiagem que usou no funeral de seu pai.

A jovem colocou o seguinte conteúdo: “GRWM para o funeral do meu pai”, no vídeo de apenas 28 segundos, vê-se como a jovem fez o seu melhor esforço para criar o conteúdo que gerou um grande número de comentários divididos pelos fatos.

“Isto é o auge do egocentrismo e da necessidade de chamar a atenção, que nojo dessa geração e tudo por uns malditos likes”, “Que episódio de Black Mirror é esse”, “Alguém que realmente está sofrendo pela morte de um pai não vai se arrumar e muito menos se filmar fazendo um show” ou “Sempre são mulheres que se filmam chorando. Eu sinto que há um sério problema de saúde mental nas mulheres que consomem as redes sociais” são alguns dos comentários inseridos por vários internautas.