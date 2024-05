Ao subir uma escada, um homem é eletrocutado por cabos de alta tensão no México

O manuseio da eletricidade deve ser feito com muito cuidado, pois sofrer um tipo de choque pode causar lesões graves e até mesmo a morte. Nas últimas horas, começou a circular a triste notícia do acidente sofrido por um homem enquanto realizava a manutenção de um estabelecimento localizado no município de Los Mochis, no estado mexicano de Sinaloa.

Na câmera de segurança instalada na parte superior do estabelecimento, é possível ver como o envolvido levantava uma escada de alumínio para continuar suas tarefas, mas por não olhar para cima, não percebeu que o objeto estava muito perto dos cabos de alta tensão.

Momentos antes do homem sofrer o acidente que lhe deixaria com várias lesões (Captura de pantalla )

Ao fazer outro movimento, ele tocou nos cabos e recebeu um choque elétrico em todo o seu corpo. Isso fez com que a pessoa caísse no chão. De acordo com o relato que divulgou os acontecimentos, o afetado sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau, a queda causou fraturas nele.

Algumas recomendações para evitar acidentes são "não toque nas partes metálicas" com as mãos molhadas ou estando descalço. Desconecte os aparelhos elétricos antes de limpá-los ou consertá-los. Puxe o plugue, não o cabo. "Evite conectar muitos eletrodomésticos" na mesma tomada: os cabos sofrem uma sobrecarga que pode causar um curto-circuito.

Até agora, o vídeo acumula mais de 400 mil visualizações no X, rede social de Elon Musk, onde se podem ler comentários como “A escada que ele subia fez contato com a linha elétrica, pelo visto o cara não era muito inteligente”, “Oremos por sua saúde”, “coitado, estava trabalhando. Esse tipo de atividades deveriam ter uma melhor formação e equipamento” ou “Pelo menos não morreu”.