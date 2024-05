Uma briga generalizada acontece em uma corrida da NASCAR

No domingo passado, a NASCAR All Star Race viveu um momento de adrenalina entre Ricky Stenhouse Jr. e Kyle Busch, os dois pilotos se enfrentaram após a corrida e trocaram socos diante das câmeras no North Speedway de Wilkeesboro.

O conflito entre os dois competidores começou desde a primeira volta da corrida, quando Stenhouse fez uma manobra considerada agressiva, levando Busch para o muro. Na segunda volta, eles se encontraram novamente na pista e a participação deles na corrida terminou.

A briga entre os pilotos ocorreu no boxe, quando Ricky Stenhouse Jr. foi procurar Kyle Busch. Depois de uma troca de palavras, Stenhouse deu um soco direto em Busch, provocando a reação das pessoas no local e intervindo no momento após vários empurrões e chutes.

Uma das provocações que acirrou os ânimos foi quando Stenhouse disse a Busch: "você mesmo se bateu contra o muro", o que provocou a reação do piloto que abandonou a corrida cedo. Esse evento deu início a uma investigação por parte da NASCAR, que dará sua resposta a esse ato de violência nos próximos dias.

"Sentí que o Kyle e eu nunca tivemos nenhum problema, mas eu o esbarrei uma vez em Daytona e, desde então, ele tem falado mal de mim; acho que nos damos bem fora da pista. Falo bastante com ele", disse Stenhouse Jr.

"Não tenho certeza do porquê estava tão zangado; sim, levei-o a três bandas, mas ele bateu no muro, saiu de lá e bateu em mim. Foi uma frustração acumulada por como ele fala o tempo todo de mim", comentou Stenhouse.

Ricky Stenhouse Jr. terminou na décima posição entre vinte carros na corrida, enquanto Kyle Busch terminou em último devido à sua desistência na segunda volta da corrida.