VÍDEO: ‘Porta do inferno’ na Sibéria cresce em ritmo assustador

Cientistas revelaram que a misteriosa cratera de Batagaika, na Sibéria, popularmente conhecida como “porta do inferno”, se expande em ritmo alarmante.

Como detalhado pelo site G1, localizado na remota República de Sakha, na região oriental da Rússia, o fenômeno natural de um quilômetro de extensão foi descoberto em 1991 por meio de imagens de satélite.

O buraco removeu a cobertura de permafrost – uma camada de gelo, rocha e sedimentos – que permaneceu congelado por 650 mil anos.

Atualmente, o portal cresce cerca de um milhão de metros cúbicos por ano devido ao derretimento do permafrost.

A cratera também é um sinal claro do impacto das mudanças climáticas, já que o aumento das temperaturas derrete o “cimento gelado” que mantêm a solidez da terra, debilitando sua estrutura.

Ainda de acordo com as informações, apesar de a Batagaika estar distante de qualquer grande cidade russa, sua rápida expansão é um indicador crítico do aquecimento do permafrost subjacente. Confira:

Com informações do site G1