Usuária denunciou fraude no Airbnb: queria uma vista para o mar e acabou sendo uma parede

Um dos momentos mais aguardados pela maioria das pessoas são as férias e quando esse momento chega, muitos têm planos de viajar para novos destinos turísticos ou simplesmente descansar. No entanto, em torno das férias, alguns mal-intencionados aproveitam para enganar os turistas. Foi o caso de uma usuária que alugou um Airbnb com vista para o mar e, ao chegar, percebeu que era uma parede pintada.

Clarisa Murgia foi a protagonista deste caso insólito, a cidadã de origem argentina, queria viajar para a Itália nas suas férias e, para isso, consultou um alojamento com vista para o mar. Aparentemente, a usuária teria encontrado uma oferta que chamou sua atenção e, através das fotos, em que se mostrava ao fundo o que parecia ser o mar, deixou-se convencer e alugou o local.

No entanto, quando a mulher chegou, encontrou uma realidade completamente diferente, pois o que nas fotos parecia ser o mar na verdade era uma parede pintada. Embora não se saiba exatamente quanto Clarisa pagou por essa acomodação, ela decidiu compartilhar nas redes sociais e levar as coisas com humor.

No entanto, para muitos usuários da internet, esse fato causou bastante desgosto, enquanto outros, assim como Clarisa, decidiram fazer piadas a respeito. E até houve aqueles que se animaram a compartilhar suas próprias experiências em que as coisas não saíram tão bem quanto esperavam.

"O bom é que sempre que você olhar, mesmo que esteja nublado, verá as vistas desobstruídas". "Uma vez em um apartamento fui enganado prometendo dois quartos individuais e era apenas um quarto com duas camas separadas por um vidro e sem cortinas"; "não se deixem levar apenas pelas fotos do Airbnb. Olhe no mapa a localização para ter pelo menos uma ideia de estar realmente perto do mar"; "até eu me senti enganado"; foram algumas das opiniões mais populares.